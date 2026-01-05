Municipio de Quito abre vacantes laborales; estas son las áreas y los requisitos

El Municipio de Quito anunció la apertura de vacantes laborales este lunes 5 de enero de 2026; explicó cuáles son las áreas en las que se requiere personal y los requisitos que deben cumplir.

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Las vacantes laborales en el Municipio de Quito; las áreas y los requisitos

El Municipio de Quito abrió una convocatoria pública para 67 plazas de trabajo dirigidas a músicos instrumentistas y cantantes.

Esta convocatoria es parte del Plan de Fortalecimiento de los Elencos Musicales de la Fundación Teatro Nacional Sucre (FTNS).

El anuncio fue realizado por el alcalde Pabel Muñoz durante el programa Frecuencia Quiteña, en el que destacó el alcance histórico de esta decisión para el sector cultural.

Empleo cultural estable y concursos públicos

La convocatoria tiene como objetivo generar empleo cultural estable, mediante procesos abiertos de selección y audición.

Está dirigida a profesionales de la música interesados en integrar los elencos institucionales de la ciudad.

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Se trata de una de las incorporaciones más amplias de músicos realizadas en los últimos años dentro de la gestión municipal.

Las 67 plazas laborales corresponden a agrupaciones que cumplen un rol clave en la vida cultural de la capital.

Orquesta de Instrumentos Andinos (OIA)

Banda Sinfónica Metropolitana de Quito (BSMQ)

Coro Mixto Ciudad de Quito (CMCQ)

Ensamble de Guitarras de Quito (EGQ)

Una deuda histórica con los elencos municipales

Durante su intervención, Pabel Muñoz señaló que esta decisión responde a una deuda histórica con los elencos musicales municipales.

Indicó que Quito fue pionera en mantener agrupaciones de calidad, pero que en las últimas décadas estas no contaron con el respaldo necesario.

“La Orquesta de Instrumentos Andinos y la Banda Sinfónica comenzaron con cerca de 60 músicos y hoy cuentan con alrededor de 30. Esta administración ha tomado una decisión histórica: incorporar 67 músicos y músicas mediante concursos públicos, creando plazas de trabajo en el ámbito de la cultura”, afirmó.

Muñoz también explicó que el plan incluye la homologación de salarios, como una medida para dignificar el trabajo artístico y garantizar condiciones laborales más justas.

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“Es una apuesta por la cultura, pero también por el empleo. Los procesos serán públicos, transparentes y por concurso”, agregó.

Requisitos, plazos y cómo postular

Los perfiles requeridos incluyen músicos de cuerdas, vientos, percusión y cantantes, con una experiencia mínima de cinco años, bajo la modalidad de contrato cultural, conforme a la normativa vigente.

Las personas interesadas podrán postular hasta el 16 de enero de 2026, enviando su hoja de vida al correo [email protected].

Las bases y requisitos están disponibles en el sitio web www.teatrosucre.com.

El trabajo artístico de los elencos

Los elencos musicales de la FTNS desarrollan un trabajo artístico integral que combina excelencia profesional, formación continua y vinculación con la comunidad.

Su labor está orientada a la difusión de la música ecuatoriana, latinoamericana, académica y contemporánea, con presencia en escenarios locales, nacionales e internacionales.

Cada agrupación mantiene una programación anual diversa, que incluye conciertos, actividades pedagógicas, procesos de investigación, colaboraciones interdisciplinarias y su participación en hitos culturales de la ciudad.

En este contexto, la convocatoria busca fortalecer y completar las plantillas artísticas, ampliando las oportunidades laborales para los músicos y enriqueciendo la oferta cultural para el público quiteño.

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