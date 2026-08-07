Ecuador destina 1,4 millones para saneamiento y alcantarillado en Manabí

El Gobierno de Daniel Noboa destinará aproximadamente 1,4 millones de dólares para una obra de saneamiento y alcantarillado en Manabí, Ecuador, que beneficiará a más de 3 400 habitantes de La Sequita y Pepa de Huso, dos comunidades del cantón Montecristi. El proyecto contempla 750 conexiones domiciliarias de alcantarillado sanitario y tendrá un plazo estimado de ejecución de 270 días calendario.

El Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Montecristi formalizaron el proyecto el jueves 6 de agosto de 2026, mediante la firma del Convenio para la Gestión de Competencia Delegada. El acuerdo establece las condiciones para ejecutar la obra a través del proyecto FOGAPRYD II.

Ecuador impulsa saneamiento y alcantarillado en dos comunidades de Manabí

La obra busca atender la falta de infraestructura sanitaria en La Sequita y Pepa de Huso. De acuerdo con la información oficial, las comunidades han enfrentado limitaciones en sus sistemas de saneamiento, una situación que incrementa la exposición de las familias a aguas residuales y focos de contaminación.

El proyecto contempla la instalación de 750 conexiones domiciliarias de alcantarillado sanitario. Con una población beneficiaria superior a 3 400 personas, esto representa un promedio de aproximadamente 4,5 habitantes por conexión prevista.

La intervención está enfocada específicamente en alcantarillado sanitario. Aunque forma parte de las políticas relacionadas con agua y saneamiento, la información difundida sobre el convenio no detalla la construcción de nuevas redes de abastecimiento de agua potable para estas comunidades.

El convenio habilita la construcción del sistema

La firma entre el MAE y el Municipio de Montecristi constituye el paso administrativo para avanzar con la ejecución de la infraestructura.

Antes de concretar el convenio, las dos instituciones desarrollaron un proceso técnico y jurídico que incluyó la revisión de estudios, documentación habilitante y la programación presupuestaria requerida para la intervención.

El proyecto tendrá un plazo estimado de 270 días calendario. Durante ese período está prevista la construcción del sistema y de las conexiones que permitirán incorporar a los hogares beneficiarios a la red de alcantarillado sanitario.

La Constitución establece entre las competencias exclusivas de los gobiernos municipales la prestación de servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales y saneamiento ambiental.

Ecuador mantiene brechas en agua y alcantarillado

La intervención en Montecristi se desarrolla en un contexto en el que persisten diferencias en el acceso y la calidad de los servicios básicos en Ecuador, particularmente entre zonas urbanas y rurales.

La Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA) informó en febrero de 2026 que el 76,49% de la población del país cuenta con cobertura de agua potable, mientras que la cobertura de alcantarillado llega al 55,96%. La evaluación analizó la prestación de estos servicios por parte de los 221 gobiernos municipales del país.

La entidad señaló además que el 71% de la población recibe agua que no cumple con todos los parámetros establecidos en la Norma INEN 1108. Estos indicadores muestran que las brechas no se limitan a disponer de infraestructura, sino que también involucran la calidad del servicio entregado a los usuarios.

UNICEF Ecuador advierte, asimismo, que las limitaciones de acceso a agua, saneamiento e higiene afectan de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables, entre ellas las que habitan en zonas rurales.

3 400 habitantes serán beneficiados en Montecristi

Durante la firma del convenio, el viceministro del Agua, Freddy Muñoz, sostuvo que la intervención responde al compromiso del Gobierno con proyectos en territorio y comunidades que requieren servicios básicos.

“El Gobierno Nacional está aquí porque cumple. Y cumple donde más se necesita: en el territorio, con la gente”, señaló el funcionario durante el acto, según la información difundida por el Ministerio de Ambiente y Energía.

La infraestructura proyectada busca reducir el contacto de la población con aguas residuales y disminuir los riesgos sanitarios asociados con sistemas deficientes de disposición de estas aguas.

Una vez formalizado el convenio, las instituciones deberán avanzar con las etapas previstas para la construcción. El cronograma oficial establece un período estimado de 270 días para ejecutar el sistema que dará servicio a La Sequita y Pepa de Huso.

Preguntas frecuentes sobre el proyecto de alcantarillado en Montecristi:

❓ ¿Cuánto invertirá el Gobierno en el proyecto de alcantarillado en Manabí? Aproximadamente 1,4 millones de dólares.

El proyecto se ejecutará en las comunidades La Sequita y Pepa de Huso, en el cantón Montecristi. La intervención forma parte del proyecto FOGAPRYD II y fue formalizada mediante un convenio entre el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) y el Municipio de Montecristi. ❓ ¿Cuántas personas se beneficiarán con la obra? Más de 3 400 habitantes.

La infraestructura contempla 750 conexiones domiciliarias de alcantarillado sanitario para las dos comunidades. Esto representa un promedio aproximado de 4,5 habitantes beneficiados por cada conexión prevista. ❓ ¿Qué obras se construirán en La Sequita y Pepa de Huso? Un sistema de alcantarillado sanitario con 750 conexiones domiciliarias.

La información oficial señala que la intervención está específicamente enfocada en saneamiento y alcantarillado sanitario. El proyecto busca reducir la exposición de las familias a aguas residuales y focos de contaminación. El convenio difundido no detalla la construcción de nuevas redes de abastecimiento de agua potable. ❓ ¿Cuánto tiempo tardará la construcción del sistema de alcantarillado? El plazo estimado es de 270 días calendario.

Durante ese período está prevista la ejecución de la infraestructura y las conexiones necesarias para incorporar a los hogares beneficiarios a la red de alcantarillado sanitario. Antes de la firma del convenio se realizaron revisiones técnicas, jurídicas y presupuestarias. ❓ ¿Cuál es la cobertura de alcantarillado en Ecuador? Alcanza al 55,96 % de la población, según datos de ARCA citados en la nota.

La Agencia de Regulación y Control del Agua informó en febrero de 2026 que la cobertura de agua potable llega al 76,49 % de la población, mientras que la de alcantarillado alcanza el 55,96 %. Estas cifras muestran que todavía existen brechas importantes en el acceso a servicios básicos, especialmente en sectores rurales.

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