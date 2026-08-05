Gobierno de Ecuador reduce ministerios y crea seis viceministerios con la reforma de Daniel Noboa

El Gobierno de Ecuador oficializó este 4 de agosto de 2026 la estructura del nuevo Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, que tendrá seis viceministerios como parte de la reorganización de los Ministerios del Estado. La nueva cartera concentrará competencias de Economía y Producción, en cumplimiento del Decreto Ejecutivo 425, cuyo plazo de implementación concluirá el próximo 20 de agosto.

La decisión modifica el esquema que había trascendido en julio, cuando circulaban organigramas con únicamente tres viceministerios. La versión oficial incorpora seis dependencias especializadas para separar funciones financieras, productivas, agropecuarias y comerciales dentro del nuevo ministerio.

Ecuador reorganiza Ministerios, Economía y Producción del Gobierno

De acuerdo con el boletín difundido por el Ejecutivo, el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo estará conformado por los viceministerios de Finanzas; Economía; Producción, Industria y Turismo; Comercio Exterior e Inversiones; Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural; y Acuacultura y Pesca.

La estructura definitiva duplica el número de viceministerios que aparecía en los organigramas preliminares difundidos a inicios de julio. La reorganización distribuye competencias que anteriormente permanecían agrupadas y crea espacios específicos para sectores considerados estratégicos para la economía nacional.

Uno de los principales cambios es la incorporación de Turismo dentro del Viceministerio de Producción, Industria y Turismo. Además, Acuacultura y Pesca adquiere un viceministerio propio, dejando de depender del área agropecuaria. El sector acuícola representa actualmente el segundo producto de exportación del Ecuador, después del petróleo.

El Decreto Ejecutivo 425 sustenta la reorganización

La nueva estructura responde al Decreto Ejecutivo 425, firmado por el presidente Daniel Noboa el 18 de junio de 2026 en Guayaquil. La norma dispuso la fusión por absorción de los ministerios de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, y de Agricultura, Ganadería y Pesca dentro del entonces Ministerio de Economía y Finanzas, que pasó a denominarse Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.

El decreto estableció un plazo máximo de 60 días para ejecutar la fusión institucional y de 90 días para culminar los procesos de adscripción administrativa. La ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, señaló que la transición deberá finalizar el 20 de agosto.

Luis Alberto Jaramillo continúa al frente del Ministerio de Producción durante el proceso de integración. Mientras tanto, Agricultura permanece sin titular desde la renuncia de Juan Carlos Vega el pasado 1 de agosto, tras anunciar su candidatura a la Alcaldía de Cuenca para las elecciones seccionales del 29 de noviembre.

Como publicó EL COMERCIO el 19 de junio de 2026, en la nota “Gobierno crea el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo tras fusión de tres carteras”, el Decreto Ejecutivo 425 marcó el inicio de la segunda etapa de reorganización del Ejecutivo mediante la integración de Economía, Producción y Agricultura.

La reducción de ministerios llega a diez carteras

La reorganización institucional también comprende los decretos ejecutivos 426 y 427. El primero fusionó los ministerios de Telecomunicaciones y de Transporte y Obras Públicas para crear el Ministerio de Infraestructura y Tecnología, mientras que el segundo integró Trabajo, Desarrollo Humano y la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades en una sola cartera.

Con estas decisiones, el número de ministerios del Ejecutivo se reduce de 14 a 10. La primera etapa de reorganización había sido ejecutada en julio de 2025, cuando la estructura pasó de 20 a 14 ministerios. La actual reforma representa la segunda fase del proceso impulsado por el Gobierno de Daniel Noboa para reorganizar la administración pública.

Preguntas frecuentes sobre el nuevo Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo:

❓ ¿Qué cambia con la creación del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo? Ecuador unificará las competencias de Economía, Producción y Agricultura en una sola cartera de Estado.

La reorganización se realiza en cumplimiento del Decreto Ejecutivo 425, mediante el cual el antiguo Ministerio de Economía y Finanzas absorbe a los ministerios de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, y de Agricultura, Ganadería y Pesca. El proceso de implementación deberá concluir el 20 de agosto de 2026.

❓ ¿Cuántos viceministerios tendrá el nuevo ministerio? Tendrá seis viceministerios especializados.

La estructura oficial contempla los viceministerios de Finanzas; Economía; Producción, Industria y Turismo; Comercio Exterior e Inversiones; Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural; y Acuacultura y Pesca. Esta organización reemplaza los organigramas preliminares difundidos en julio, que contemplaban únicamente tres viceministerios.

❓ ¿Qué sectores tendrán cambios dentro de la nueva estructura? Turismo y Acuacultura tendrán una organización específica dentro del ministerio.

Turismo pasa a formar parte del Viceministerio de Producción, Industria y Turismo. Además, Acuacultura y Pesca contará con un viceministerio propio, dejando de depender del área agropecuaria, con el objetivo de fortalecer un sector estratégico para las exportaciones ecuatorianas.

❓ ¿Qué ocurrirá con el número de ministerios en Ecuador? El Ejecutivo reducirá el número de ministerios de 14 a 10.

Además del Decreto Ejecutivo 425, los decretos 426 y 427 reorganizan otras instituciones del Estado mediante la creación del Ministerio de Infraestructura y Tecnología y la integración de Trabajo, Desarrollo Humano y la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades en una sola cartera. Esta constituye la segunda etapa de la reorganización administrativa impulsada por el Gobierno.



Te recomendamos