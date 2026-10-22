Diez agencias de la ANT no abrirán para trámites de licencia este sábado

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

Los usuarios que planifiquen tramitar su licencia de conducir deberán tomar precauciones antes de acudir a los centros de atención, debido a que 10 puntos de atención cantonales no abrirán sus puertas durante la nueva jornada de emisión de licencias fijada para este sábado 24 de octubre de 2026. La jornada extraordinaria atenderá al público en un horario continuo desde las 08:00 hasta las 16:30 en el resto del territorio ecuatoriano, permitiendo la realización de gestiones sin aplicar la calendarización por el último dígito de la cédula de identidad.

Agencias cantonales que suspenden la emisión de licencias este sábado

La planificación operativa estableció que 10 dependencias distribuidas en siete provincias queden excluidas de la jornada de emisión de licencias de este fin de semana.

En Azuay no brindarán servicio las oficinas de Girón y Gualaceo, mientras que en Cañar permanecerán cerradas las sedes de Azogues y Cañar.

En Guayas se suspenderá la atención en Milagro; en Los Ríos no habrá despacho en Babahoyo; y en Orellana estará inhabilitada la oficina de El Coca. De igual forma, no abrirán los módulos de San Cristóbal y Santa Cruz en Galápagos, ni la dependencia de Macas en Morona Santiago. En las demás agencias del territorio ecuatoriano el servicio se cumplirá con total normalidad.

Regla de 72 horas para validar los comprobantes de pago en línea

Los ciudadanos que efectúen la cancelación de los valores mediante canales digitales deben cumplir un trámite previo obligatorio.

Si el usuario realiza un pago en línea, la entidad exige esperar un plazo de 72 horas para que la transacción se efectivice dentro del sistema institucional. Una vez cumplido ese tiempo de espera, la persona debe acudir a la Dirección Provincial correspondiente a su localidad para validar el comprobante electrónico impreso.

Quienes asistan deben portar todos los requisitos completos verificables en el sitio web de la ANT para finalizar el proceso sin inconvenientes.

Modalidades de atención y eliminación de la calendarización

El turno extraordinario de este sábado 24 de octubre se limitará exclusivamente a dos tipos de servicios para conductores.

Las ventanillas despacharán únicamente la obtención del documento por primera vez y la emisión de duplicados por pérdida o deterioro.

Durante la actividad no se aplicará la calendarización habitual por el último dígito de la cédula, por lo que cualquier ciudadano que cumpla los requerimientos podrá acercarse independientemente de su número de identificación.

Cronograma de atención extraordinaria hasta diciembre

La jornada forma parte de una planificación nacional que contempla siete sábados de atención habilitados desde el 17 de octubre de 2026.

El calendario continuará los sábados 7 y 14 de noviembre con fechas destinadas exclusivamente a la renovación de documentos y duplicados.

Para el sábado 5 de diciembre se programó una jornada de licencias por primera vez y duplicados a escala nacional, con excepción de la provincia de Pichincha.

Por último, los sábados 12 y 19 de diciembre concluirá el plan con atención para renovación y duplicados en todo el país.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Qué agencias de la ANT no abrirán para la emisión de licencias este sábado?

Diez agencias: Girón, Gualaceo, Azogues, Cañar, Milagro, San Cristóbal, Santa Cruz, Babahoyo, El Coca y Macas.

Las dependencias cerradas se ubican en siete provincias y no prestarán servicio durante la jornada extraordinaria del 24 de octubre.

❓ ¿Qué trámites se atenderán este sábado 24 de octubre?

Únicamente obtención de licencias por primera vez y duplicados.

Las renovaciones no constan en este turno y se atenderán en jornadas posteriores programadas en noviembre y diciembre.

❓ ¿Cuál es el horario de atención y qué pasa con la cédula?

El horario es de 08:00 a 16:30 y no aplica calendarización por el último dígito de la cédula.

Los usuarios pueden acudir a cualquier agencia habilitada sin importar la terminación de su documento de identidad.

❓ ¿Qué requisito debe cumplirse si se realizó un pago en línea?

Esperar 72 horas desde la transacción y validar el comprobante en la Dirección Provincial.

Ese tiempo es necesario para que el pago se efectivice antes de acudir presencialmente al trámite.

❓ ¿Cuándo serán las próximas jornadas extraordinarias de atención?

Los sábados 7 y 14 de noviembre, y el 5, 12 y 19 de diciembre de 2026.

El 5 de diciembre será para primera vez y duplicados (excepto Pichincha), y las demás fechas cubrirán renovaciones y duplicados.