Nuevo sistema de la ANT permite adelantar el trámite de la licencia de conducir en Ecuador

A partir del lunes 20 de julio de 2026, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) implementó un nuevo esquema de atención para los trámites de emisión y renovación de licencias de conducir en Ecuador. La principal novedad es que los usuarios ya no deberán esperar la fecha asignada en el turno para acudir a la agencia. Esta demora, en algunos puntos de atención, podía extenderse hasta dos meses.

La medida forma parte de un plan piloto que estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2026. Busca redistribuir la atención mediante un calendario basado en el último dígito de la cédula de identidad. Como publicó este medio el 19 de julio de 2026, la ANT anunció que evaluará este nuevo modelo durante poco más de dos meses para determinar si mejora los tiempos de atención y puede implementarse de forma permanente en el país.

Calendario para la atención

Durante el plan piloto, los ciudadanos deberán seguir realizando el trámite a través de la plataforma virtual de la ANT. Sin embargo, ya no será necesario esperar la fecha específica del turno. Una vez efectuado el pago correspondiente, podrán acercarse a la agencia seleccionada el día asignado, según el último número de su cédula. El calendario establecido por la ANT es el siguiente:

Lunes : cédulas terminadas en 1 y 2.

: cédulas terminadas en 1 y 2. Martes : cédulas terminadas en 3 y 4.

: cédulas terminadas en 3 y 4. Miércoles : cédulas terminadas en 5 y 6.

: cédulas terminadas en 5 y 6. Jueves : cédulas terminadas en 7 y 8.

: cédulas terminadas en 7 y 8. Viernes: cédulas terminadas en 9 y 0.

La institución aclaró que quienes ya obtuvieron un turno para los próximos días podrán acudir a la agencia el día que les corresponda según este cronograma, sin esperar la fecha originalmente asignada.

Cómo obtener la licencia con el nuevo proceso

El procedimiento mantiene las etapas iniciales del trámite. Primero, el usuario debe ingresar al portal oficial de la ANT, seleccionar la agencia donde desea obtener o renovar la licencia y generar la orden de pago. Posteriormente, debe cancelar el valor correspondiente en una entidad financiera autorizada o mediante los canales habilitados para pagos electrónicos. Una vez completado ese proceso, podrá acudir directamente a la agencia elegida el día que corresponde al último dígito de su cédula para continuar con la emisión o renovación del documento.

Requisitos para renovación

La ANT informó que el plan piloto modifica únicamente el sistema de atención y no los requisitos para obtener o renovar la licencia de conducir. Los usuarios deberán presentar:

Original de la cédula vigente .

. Papeleta de votación vigente.

vigente. Turno generado en la plataforma.

generado en la plataforma. Comprobante original de pago o certificado bancario.

o certificado bancario. Examen psicosensométrico emitido por una escuela de conducción autorizada, con una vigencia máxima de 60 días hábiles.

En los casos de renovación también será necesario presentar la licencia caducada. Si el documento fue extraviado, el usuario deberá entregar la denuncia impresa obtenida a través del portal del Consejo de la Judicatura.

Prórroga y descuentos para licencias caducadas

De forma paralela al inicio del plan piloto, la ANT mantiene vigente una prórroga que permite circular con licencias caducadas hasta el 31 de agosto de 2026. Este plazo anterior concluía el 30 de junio, pero se amplió para facilitar que los usuarios completen sus trámites mientras se normaliza la atención en las agencias. La prórroga aplica para las licencias que caducaron desde el 30 de enero de 2026. Los conductores deberán portar la licencia física vencida y el turno impreso obtenido en la página web de la ANT. En caso de pérdida o robo del documento, será necesario presentar la denuncia correspondiente.

Además, se mantiene un descuento de hasta el 50 % para quienes renueven su licencia y conserven los 30 puntos sin haber cometido infracciones durante la vigencia del documento. Con este beneficio, las licencias no profesionales (categorías A, B y F) tienen un costo reducido a 34 dólares, en lugar de 68 dólares. Para las licencias profesionales (categorías C, D, E y G), el valor es 55 dólares, frente a los 110 dólares habituales.

Evaluación del nuevo modelo

La Agencia Nacional de Tránsito señaló que el objetivo del nuevo modelo es distribuir más equilibradamente el flujo entre las agencias. Busca reducir aglomeraciones y optimizar tiempos. Durante el período comprendido entre el 20 de julio y el 30 de septiembre de 2026, se recopilará información sobre su funcionamiento y se evaluarán resultados. Con esos datos se determinará si este esquema puede convertirse en un mecanismo permanente para emitir y renovar licencias en Ecuador.

Preguntas frecuentes sobre el nuevo sistema para obtener o renovar la licencia de conducir:

❓ ¿Qué cambió en el trámite para obtener o renovar la licencia de conducir en Ecuador? Ya no es necesario esperar la fecha del turno asignado para acudir a la agencia.

Desde el 20 de julio de 2026, la ANT implementó un plan piloto que permite a los usuarios asistir a la agencia una vez realizado el pago, según el día que corresponda al último dígito de su cédula. El objetivo es reducir los tiempos de espera y mejorar la atención. ❓ ¿Qué día debo acudir a la ANT según el último dígito de mi cédula? Depende del número con el que termina su cédula.

El cronograma es el siguiente: lunes (1 y 2), martes (3 y 4), miércoles (5 y 6), jueves (7 y 8) y viernes (9 y 0). Este esquema estará vigente como plan piloto hasta el 30 de septiembre de 2026. ❓ ¿Cuáles son los requisitos para renovar la licencia de conducir? Debe presentar la cédula, papeleta de votación, turno, comprobante de pago y el examen psicosensométrico vigente.

Además, para la renovación se requiere la licencia caducada. Si el documento fue extraviado, el usuario deberá presentar la denuncia impresa obtenida a través del portal del Consejo de la Judicatura. ❓ ¿Se puede circular con la licencia de conducir caducada? Sí, hasta el 31 de agosto de 2026, bajo ciertas condiciones.

La prórroga aplica para las licencias vencidas desde el 30 de enero de 2026. Los conductores deben portar la licencia física caducada y el turno impreso obtenido en la página web de la ANT. En caso de pérdida o robo, será necesario presentar la denuncia correspondiente. ❓ ¿Quiénes pueden obtener un descuento al renovar la licencia? Los conductores que conserven los 30 puntos de su licencia.

La ANT mantiene un descuento de hasta el 50 % para quienes no hayan cometido infracciones durante la vigencia del documento. Con este beneficio, las licencias no profesionales cuestan 34 dólares y las profesionales 55 dólares.

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