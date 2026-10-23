Cursos para docentes abren 67 opciones gratuitas en MECAPACITO

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

Los educadores del sistema educativo nacional cuentan con una nueva alternativa de actualización profesional mediante la apertura de la novena cohorte del Centro de Formación Digital MECAPACITO, que reúne 67 cursos para docentes bajo la modalidad virtual. Esta convocatoria corresponde al ciclo final de capacitación programado para el período fiscal 2026, dirigida a profesionales de todos los sostenimientos y jurisdicciones del territorio ecuatoriano con el fin de reforzar los procesos de enseñanza en el marco del Plan Nacional de Fortalecimiento de los Aprendizajes 2026-2029.

Áreas temáticas de los cursos para docentes en la novena cohorte

La malla pedagógica de estos cursos para docentes se distribuye en cinco campos de competencia técnica y pedagógica.

El catálogo dispone de:

32 opciones socioemocionales y transversales,

opciones socioemocionales y transversales, 17 de carácter pedagógico,

de carácter pedagógico, ocho enfocadas en didáctica,

enfocadas en didáctica, cinco en habilidades digitales y

en habilidades digitales y cinco en áreas disciplinares

Dentro de estos programas constan contenidos dedicados a la inteligencia artificial aplicada a entornos educativos, herramientas digitales para profesionales de la educación, programación de videojuegos, metodologías activas, evaluación formativa, refuerzo académico, educación inclusiva y estrategias para atender a estudiantes con necesidades educativas específicas.

Cronograma de inscripción y fechas para el arranque de clases

El proceso de registro para los aspirantes se gestionará de manera directa por canales telemáticos.

Las postulaciones estarán operativas a partir del 29 de octubre y se extenderán hasta el 11 de noviembre de 2026 a través de la plataforma mecapacito.educacion.gob.ec. Una vez finalizada la fase de registro, el inicio de las actividades académicas está programado de manera escalonada entre el 10 y el 16 de noviembre para los postulantes admitidos en las distintas ramas formativas.

Carga horaria y emisión de certificados oficiales

La estructura de los talleres contempla diferentes niveles de profundidad según el área elegida por el participante.

Cada uno de los programas académicos cuenta con una duración que oscila entre las 40 y las 200 horas lectivas, según las exigencias del contenido seleccionado. Quienes culminen de manera satisfactoria los módulos curriculares recibirán la correspondiente certificación oficial que acredita las horas cumplidas durante el período de instrucción.

Alcance nacional y vinculación con planes educativos estatales

La oferta formativa se articula como un componente de cobertura general sin costo para los educadores.

El esquema no aplica restricciones por sostenimiento institucional, permitiendo la integración de maestros fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares de todo el país. La iniciativa busca respaldar el acompañamiento pedagógico, el acceso a recursos educativos y la formación continua de los profesionales de la educación a escala nacional.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Qué son los cursos para docentes de MECAPACITO en la novena cohorte?

Son 67 programas de capacitación gratuitos en modalidad virtual dirigidos a educadores de todo el país.

Es la última convocatoria docente de 2026 y forma parte del Plan Nacional de Fortalecimiento de los Aprendizajes 2026-2029.

❓ ¿Cuáles son las fechas de inscripción para los cursos para docentes?

Del 29 de octubre al 11 de noviembre de 2026.

Las postulaciones se ingresan en el portal oficial mecapacito.educacion.gob.ec y las clases inician entre el 10 y el 16 de noviembre.

❓ ¿Cuántas horas duran los cursos para docentes y si entregan certificado?

Tienen una duración de entre 40 y 200 horas y cuentan con certificación.

La carga horaria depende del curso y especialidad seleccionada por el profesional de la educación.

❓ ¿Qué materias y temas se abordan en esta oferta formativa?

Inteligencia artificial educativa, herramientas digitales, programación de videojuegos, metodologías activas y educación inclusiva.

La oferta se distribuye en 32 cursos socioemocionales, 17 pedagógicos, ocho didácticos, cinco digitales y cinco disciplinares.

❓ ¿Quiénes pueden inscribirse en estos cursos para docentes?

Profesionales de la educación de todo el país, de todos los sostenimientos y jurisdicciones.

No tiene costo y está abierta a docentes de planteles fiscales, particulares, municipales y fiscomisionales.

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