Convocatoria para adquirir juegos educativos en Ecuador

El Ministerio de Educación lanzó una convocatoria abierta para la compra de juegos educativos y mobiliario destinados a fortalecer la educación inicial en todo el país.

Oportunidad para la dotación de insumos educativos

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, hizo pública, este martes 28 de julio de 2026, una invitación a proveedores y potenciales oferentes interesados en participar en los procesos de contratación pública para la dotación de insumos en instituciones de educación inicial.

Esta medida se ejecuta en el marco del proyecto «Transformación Educativa de Educación Inicial», una iniciativa con financiamiento mayoritario del Banco Mundial.

La finalidad es mejorar sustancialmente los ambientes de enseñanza para la primera infancia en los regímenes Costa y Sierra, priorizando centros educativos que requieren herramientas técnico-pedagógicas actualizadas.

Detalle de los componentes de la contratación

La estrategia gubernamental se centra en fortalecer las condiciones donde se desarrolla la niñez, garantizando espacios seguros, inclusivos y aptos para el juego y el aprendizaje temprano.

Para cumplir con estos estándares, el Ministerio de Educación ha dividido la convocatoria en dos procesos de adquisición diferenciados:

El primero se enfoca en la provisión de kits de juegos destinados a áreas exteriores .

destinados a áreas . El segundo contempla la dotación de mobiliario especializado.

Ambos procesos tienen como fin asegurar que los centros de atención cuenten con recursos de alta calidad.

Fechas y plazos para la presentación de ofertas

Con el objetivo de mantener un cronograma riguroso y transparente, la entidad comunicó las fechas límite para la recepción de documentos de los interesados.

Los proveedores que deseen participar en el proceso de adquisición de kits de juegos exteriores tienen plazo para presentar sus ofertas hasta las 11:00 horas del 14 de agosto de 2026.

Por su parte, la convocatoria para la provisión de kits de mobiliario cerrará el 17 de agosto de 2026, también a las 11:00 horas.

Las autoridades hacen un llamado a los interesados para que realicen sus trámites con la debida antelación.

Transparencia y acceso a la información

Para asegurar una mayor participación competitiva, el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura ha puesto a disposición de toda la ciudadanía los requisitos, pliegos y cronogramas detallados en su portal web oficial.

Visión de desarrollo para la niñez ecuatoriana

Más allá de la compra de suministros, este proyecto responde a una política de Estado que busca fortalecer la educación desde los primeros años.

El Ministerio reitera su convicción de que dotar espacios estimulantes, equipados y seguros es una inversión directa en el futuro de los niños ecuatorianos.

Preguntas frecuentes sobre la adquisición de mobiliario y kits para centros de educación inicial

❓ ¿Qué tipo de bienes está contratando el Ministerio de Educación?

Se está contratando la adquisición de kits de juegos para áreas exteriores y kits de mobiliario escolar.

Estos insumos son parte de los recursos técnico-pedagógicos contemplados en el proyecto «Transformación Educativa de Educación Inicial», destinados a mejorar el entorno de aprendizaje de los niños pequeños.

❓ ¿Qué regímenes escolares se verán beneficiados con esta dotación?

La contratación beneficia a instituciones educativas de Educación Inicial priorizadas en los regímenes Costa y Sierra.

La planificación del proyecto busca cubrir la demanda de infraestructura y equipamiento pedagógico de manera integral en todo el territorio ecuatoriano, abarcando a las zonas con mayores necesidades.

❓ ¿Cuál es la fecha límite para enviar ofertas por los kits de juegos exteriores?

El plazo máximo es el 14 de agosto de 2026, hasta las 11:00. Este cronograma es parte de los requisitos formales de la convocatoria pública y busca que el Ministerio pueda adjudicar los contratos según los tiempos previstos por el proyecto internacional.

❓ ¿Dónde pueden consultar los proveedores el cronograma y requisitos?

Los interesados pueden ingresar al apartado de Procesos de Contratación del sitio web oficial.

El Ministerio publica toda la información técnica, pliegos y cronogramas en su portal web para fomentar la participación transparente y la libre competencia de oferentes a nivel nacional.

❓ ¿De dónde provienen los fondos para este proyecto de transformación educativa?

El proyecto cuenta con financiamiento mayoritario del Banco Mundial. El apoyo de organismos multilaterales permite al Gobierno Nacional ejecutar inversiones de gran escala en infraestructura para la primera infancia, alineándose con estándares globales de desarrollo integral.