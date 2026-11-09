Con detonaciones controladas se busca arreglar la vía Alóag-Santo Domingo

Fecha de publicación: 9 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de noviembre de 2026

Los trabajos de fracturación de roca en el kilómetro 83 de la vía Alóag-Santo Domingo continúan. El Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas informó que el domingo 8 de noviembre de 2026 ejecutará labores en ese tramo, mientras mantiene la intervención en la vía Tinalandia, una de las rutas alternas ante el cierre de ese punto de la carretera.

En Tinalandia, un frente de trabajo ejecuta tareas de reconformación y mejoramiento de la calzada. Hasta el momento, la intervención alcanza 3,5 kilómetros de esta vía, que forma parte de las alternativas de circulación para quienes necesitan desplazarse entre Alóag y Santo Domingo.

Fracturación de roca en el kilómetro 83

Los trabajos corresponden a la fragmentación de material rocoso en el sector. La entidad provincial señaló que las tareas forman parte de las intervenciones en este tramo de la carretera.

El kilómetro 83 concentra la intervención por la presencia de roca en la zona. El cierre de la carretera está programado por 10 días.

Tinalandia, una ruta alterna ante el cierre

Mientras continúan las tareas en el kilómetro 83, el Gobierno Provincial ejecuta obras de reconformación y mejoramiento en la vía Tinalandia. La intervención registra 3,5 kilómetros de carretera.

Esta ruta cumple un papel como alternativa ante el cierre del kilómetro 83 de la vía Alóag-Santo Domingo. Los trabajos buscan mejorar las condiciones de ese trayecto, que forma parte de las opciones de circulación en el sector.

Intervenciones en la conexión entre Alóag y Santo Domingo

Las labores en el kilómetro 83 y en Tinalandia corresponden a dos frentes de intervención vial en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. El primero se concentra en la fracturación de roca; el segundo, en la reconformación y el mejoramiento de la carretera alterna.

El Gobierno Provincial difundió estas acciones en comunicados sobre los trabajos en la vía Alóag-Santo Domingo y sus rutas alternas.

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