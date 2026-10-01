Comunidades de 23 provincias reciben nuevos vehículos para acceder a servicios de salud

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

La dotación logística del sistema sanitario nacional recibió un impulso operativo para derribar las barreras geográficas en la atención médica periférica. Con la asignación de una flota de camionetas todoterreno, el personal médico y las parteras ancestrales buscan garantizar el derecho a la salud en comunidades rurales habitadas por pueblos indígenas, montuvios y afroecuatorianos.

Transporte para la salud en comunidades rurales

El jueves 1 de octubre de 2026, durante un acto protocolario en la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea (ETFA) en Latacunga, se oficializó la entrega de un lote final compuesto por 18 vehículos doble cabina 4×4.

Este último suministro demandó un financiamiento de 469 408 dólares y forma parte del Proyecto de Fortalecimiento de la Salud Intercultural. Con esta etapa, se completa un despliegue nacional de 66 automotores operativos valorados en casi dos millones de dólares, destinados a movilizar a los Equipos de Atención Integral.

Despliegue operativo en el territorio nacional

Las camionetas fueron distribuidas a oficinas técnicas priorizadas en 14 jurisdicciones, incluyendo a Imbabura, Sucumbíos, Orellana, Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, Manabí, Bolívar, Guayas, Azuay, Cañar, Morona Santiago, El Oro y Loja.

En total, la estrategia gubernamental amplía la capacidad de respuesta sanitaria y la promoción de la salud en comunidades rurales a lo largo de 23 provincias distribuidas entre la Costa, Sierra y Amazonía.

Articulación con las prácticas de medicina ancestral

La iniciativa busca integrar los conocimientos tradicionales con la atención médica convencional. Lucía Achiote Pila, partera ancestral de la comunidad de Rumiquincha en el cantón Salcedo, catalogó a los vehículos como una herramienta fundamental para trasladar medicamentos e insumos hasta los páramos más apartados.

Las autoridades presentes enfatizaron que el trabajo intercultural exige escuchar a los líderes comunitarios y acompañar oportunamente a las madres durante el embarazo.

Cierres de brechas para controles preventivos

La incorporación de este transporte resulta indispensable para prevenir afecciones severas como la desnutrición crónica infantil y para garantizar que los esquemas de vacunación lleguen a tiempo.

Al facilitar el ingreso a zonas de difícil acceso, el fortalecimiento de la salud en comunidades rurales permitirá que los médicos familiares y comunitarios identifiquen riesgos médicos con anticipación, acercando el servicio al entorno familiar de los pacientes en lugar de obligarlos a desplazarse hacia los centros urbanos.

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