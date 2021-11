Comunidad impidió la construcción del Paso Lateral de Guaranda

Modesto Moreta (I)

El anuncio de que se iniciarían los trabajos de construcción del proyecto Paso Lateral de Guaranda movilizó a los moradores de la comunidad El Castillo y otros sectores este lunes 8 de noviembre del 2021.

Ellos bloquearon la vía de ingreso a la zona para protestar y exigir a las autoridades el pago justo de las indemnizaciones por sus terrenos y viviendas. Según los moradores, hay familias que por sus propiedades recibirían bajos montos que no alcanzarían para comprar otra propiedad.

En la mañana y al mediodía del 8 de noviembre se dieron enfrentamientos con miembros de la Policía Nacional que intentaron abrir el paso de la carretera de acceso a la zona. A los uniformados les lanzaron piedras y palos y ellos respondieron disparando bombas lacrimógenas con el propósito de dispersar a los protestantes.

El gobernador de Bolívar, Régulo Verdezoto, pasado el mediodía, arribó al sector para dialogar con los dirigentes y habitantes que se mantenían en la vía. Sin embargo, no hubo resultados y la protesta se mantiene en el sector.

Los comuneros bloquearon la vía para exigir a las autoridades el pago justo de las indemnizaciones por sus terrenos y viviendas. Foto: cortesía Bolívar al aire

Verdezoto, representante del Ejecutivo en Bolívar, dijo que 77 personas ya fueron indemnizadas. “No van a intervenir en ningún terreno mientras no se cancele por su propiedad. Les están entregando una mala información. Las personas que tienen viviendas y no han presentado la declaración juramentada que tiene casa en el terreno desde hace tres deben entregar para que se revalorice y puedan cobrar”.

Mencionó que los terrenos no serán intervenidos y la compañía entrará a trabajar en los que estén liberados. “Tienen sus razones de reclamar con respecto a las indemnizaciones, pero tienen autoridades que realizan los avalúos y si no se hizo la actualización de los catastros cada dos años como manda la Ley, deberán responder las autoridades. No estamos en contra de ustedes. La Policía intervino porque están obstaculizando una vía pública”.

En tanto, el vicepresidente de los afectados por la construcción del Paso Lateral de Guaranda, Jorge Chisaguano, denunció que quisieron entrar a la fuerza las comunidades para comenzar con la construcción y les botaron bombas lacrimógenas. “No vamos a permitir que ultrajen a nuestro pueblo”.

Aseguró que son 565 familias perjudicadas y recién está arreglado con 77 personas y qué sucederá con el resto. Afirmó que entregaron USD 8 millones a la compañía contratista para que inicie la construcción y ni siquiera cancelan las expropiaciones valoradas en más de USD 6 millones. “Si tenemos que quedarnos aquí para defender nuestro suelo nos quedaremos y si nos llevan detenidos que nos lleven”.

Afirmó que la lucha social se mantendrá en defensa de sus terrenos. “La culpa tienen las autoridades por no saber manejar el proyecto del Paso Lateral, sino se indemniza a todos no entran, pero con precios justos para comprar en otros sitios y reubicarnos”.