La Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair informó esta mañana que nuevamente tuvo que cerrar sus compuertas y detener operaciones.

El comunicado señala que el trabajo conjunto con el resto de centrales de energía no es suficiente para cubrir la demanda en hora pico (11:00).

El cierre de operaciones responde nuevamente al incremento de sedimentos debido al aumento en sus caudales.

Antes, Coca Codo Sinclair, la hidroeléctrica más grande del Ecuador, también suspendió el 100% de su operatividad, el 17 de junio de 2024 debido a las intensas lluvias y la cantidad de sedimentos que se genera en el río Coca.

Pero esta no ha sido la única central afectada por la época invernal. Las precipitaciones registradas entre el 15 y 16 de junio de 2024, en distintas provincias del Ecuador, también dejaron inhabilitadas las centrales Agoyán y San Francisco, en Tungurahua.

