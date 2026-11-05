Cinco personas fueron acribilladas en una vivienda de Manta antes del toque de queda

Fecha de publicación: 5 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de noviembre de 2026

Cinco personas murieron en un ataque armado dentro de una vivienda del barrio Costa Azul, en Manta, provincia de Manabí, la noche del miércoles 4 de noviembre de 2026. Varios sujetos armados ingresaron al inmueble y dispararon contra quienes se encontraban en su interior. El hecho ocurrió pasadas las 23:00, pocos minutos antes del inicio del toque de queda.

Los moradores alertaron sobre el ataque después de escuchar aproximadamente 20 detonaciones. La Policía Nacional llegó al lugar y encontró los cuerpos de las cinco víctimas en diferentes espacios de la casa. El inmueble se encuentra a pocos metros de una Unidad de Policía Comunitaria (UPC), un detalle que señalaron los habitantes del sector tras el crimen.

Los atacantes dispararon dentro de la vivienda

Según los primeros reportes, los sujetos armados irrumpieron en la casa y abrieron fuego contra sus ocupantes. Los disparos se escucharon durante la noche y alertaron a los moradores del barrio Costa Azul, quienes reportaron las detonaciones.

Cuando los agentes de la Policía Nacional llegaron al inmueble, encontraron los cinco cuerpos distribuidos entre la sala y la cocina. Los uniformados acordonaron la vivienda para realizar las diligencias correspondientes y recoger los indicios relacionados con el ataque.

La información preliminar señala que las víctimas habrían alquilado la casa hace menos de un mes. Sin embargo, las autoridades todavía no confirman sus identidades. Tampoco han establecido por qué las cinco personas se encontraban reunidas en ese inmueble cuando ocurrió el crimen.

Hasta el momento, los primeros reportes tampoco precisan cuántos atacantes participaron en la incursión armada. No se ha informado qué vehículos utilizaron para llegar al barrio Costa Azul ni cómo abandonaron el sector después de disparar contra las víctimas.

El crimen ocurrió cerca de una UPC y durante el toque de queda

La cercanía de la vivienda con una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) es uno de los aspectos que destacaron los moradores. El inmueble donde ocurrió la masacre se encuentra a pocos metros de estas instalaciones policiales.

Después de las diligencias en el lugar, personal especializado realizó el levantamiento de indicios y de los cinco cadáveres. Los equipos trasladaron los cuerpos al Centro Forense de Manta, donde cumplirán los procedimientos correspondientes para identificar a las víctimas.

El ataque armado ocurrió durante la vigencia del Decreto Ejecutivo 519, que establece una restricción de movilidad entre las 00:00 y las 05:00. Esta medida rige del 1 al 10 de noviembre de 2026 en cinco provincias: Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas.

En el caso de Manta, el ataque ocurrió pocos minutos antes de que comenzara la restricción nocturna. Los sujetos armados ingresaron a la vivienda pasadas las 23:00 del miércoles 4 de noviembre, mientras los habitantes del sector todavía podían movilizarse antes del inicio del horario establecido.

Las circunstancias del asesinato múltiple todavía están bajo investigación. Las autoridades no han esclarecido las causas del crimen, el posible móvil ni la identidad de los responsables. Tampoco han precisado las condiciones en las que se produjo el ataque dentro de la vivienda.

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