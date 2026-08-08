Condenan a 34 años de prisión a implicado en el asesinato de Cristhian Nieto en Manta

Un Tribunal de Garantías Penales de Manta condenó a 34 años y 8 meses de prisión a Edward Enrique Mero Parra tras declararlo culpable como autor mediato del crimen del asambleísta e influencer Cristhian Nieto, su esposa Nicole Burgos y un asistente.

Atentado armado en un circo

El hecho violento ocurrió la noche del 2 de junio de 2024 en el sector La Poza, en el centro de Manta, mientras se desarrollaba un espectáculo circense transmitido en vivo por redes sociales. Sujetos armados ingresaron al recinto y dispararon con fusiles contra Cristhian Nieto, conocido como ‘Cristhian Rescata’, y su esposa Nicole Burgos, llamada ‘Soy Pipo’, quienes fallecieron en el sitio dejando niños en la orfandad. Además, un comunicador digital resultó herido en el brazo y un asistente perdió la vida por balas perdidas.

Pruebas de la Fiscalía y detención del procesado

La Fiscalía General del Estado estableció la responsabilidad de Edward Enrique Mero Parra en la planificación del ataque. Entre los elementos de convicción destacó un video donde se observa al procesado realizando indicaciones para ubicar con precisión a la víctima antes de los disparos.

La captura del implicado se ejecutó nueve meses después en Manta, tras sobrevivir a una balacera en el sector El Murciélago donde falleció un ciudadano colombiano; al ingresar a un hospital, la Policía Nacional verificó su identidad y ejecutó la orden de detención vigente.

Asesinato de Cristhian Nieto en Manta; preguntas frecuentes

¿Dónde se originó el atentado armado contra las víctimas?

El ataque se produjo en un circo instalado en el sector La Poza, en el centro de Manta, provincia de Manabí, durante una función llena de asistentes.

¿Qué evidencia presentó la Fiscalía para lograr la condena?

La Fiscalía presentó un video que demuestra cómo el procesado proporcionó señales para identificar la ubicación exacta de las víctimas antes del ataque con fusiles.

¿Cómo es el estado de la situación legal del imputado en este momento?

El Tribunal de Garantías Penales lo sentenció a 34 años y 8 meses de cárcel tras determinar su autoría mediata en la planificación del hecho.

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