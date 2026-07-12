Avión canadiense de carga aterriza de emergencia en aeropuerto de Manta

Una aeronave de la empresa Air Canada Cargo, que cumplía la ruta Miami-Lima, debió descender en la terminal manabita la tarde de este domingo 12 de julio de 2026 tras reportar una falla técnica.

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La aeronave era un Boeing 767 y tras reportar una falla realizó un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro de Manta. La maniobra, ejecutada con éxito cerca de las 17:35 horas, se debió a un desperfecto técnico en uno de los motores del avión mientras sobrevolaba la región, en su trayecto desde Estados Unidos hacia Perú.

Activación de protocolos y atención en pista

La emergencia fue comunicada alrededor de las 17:00 horas, momento en el cual la tripulación alertó sobre el inconveniente y solicitó prioridad para descender en la terminal manabita.

Ante esta situación, el aeropuerto activó los protocolos de seguridad aérea y terrestre. El Cuerpo de Bomberos de Manta desplegó inmediatamente un operativo preventivo que incluyó la movilización de dos autobombas y dos ambulancias.

Estos equipos de rescate permanecieron en posición estratégica mientras la aeronave realizaba las maniobras necesarias para un aterrizaje seguro en la pista.

Aterrizaje sin novedades

La pericia de la tripulación permitió que la aeronave aterrizara sin incidentes adicionales. Según la información proporcionada por las instituciones de socorro que asistieron a la emergencia, no se registraron personas heridas ni daños materiales en la infraestructura aeroportuaria durante el proceso.

Una vez que el avión se detuvo en la pista, fue asistido por los equipos de emergencia y quedó bajo una revisión técnica exhaustiva para determinar el origen preciso de la falla en la turbina.

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Restricciones operativas temporales

Como medida de seguridad, el Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro mantuvo restricciones operativas temporales. Un vuelo, proveniente de Panamá, tuvo que permanecer en patrón de espera durante varios minutos antes de que se autorizara su aterrizaje a las 17:55 horas, una vez que la pista quedó liberada tras la atención a la aeronave de carga.

Las autoridades aeroportuarias y la aerolínea mantienen el avión en inspección para esclarecer los detalles de este suceso técnico.

Informe extra: Aterrizaje de emergencia

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