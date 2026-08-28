Calor y lluvias en Ecuador este 28 de agosto de 2026

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) difundió el pronóstico por localidades para este viernes 28 de agosto de 2026. El reporte detalla el comportamiento del clima durante la madrugada, mañana, tarde y noche en ciudades del Litoral, Sierra, Amazonía y Galápagos.

Clima en la Costa de Ecuador este viernes 28 de agosto

El pronóstico para el Litoral muestra una combinación de sol, nubosidad y lluvias, según la localidad y el momento de la jornada. Además, el Inamhi mantiene una advertencia activa por temperatura para esta región.

Guayaquil y Santa Rosa registrarán las temperaturas máximas más altas entre las poblaciones del Litoral que constan en el reporte. En ambas ciudades, el termómetro llegará a 33 grados. Las mínimas serán de 24,5 grados en Guayaquil y de 24 grados en Santa Rosa.

Quevedo tendrá una máxima de 32,5 grados y una mínima de 23 grados. La mañana y la tarde combinarán sol y nubes, mientras que para la noche el reporte muestra posibilidad de lluvia.

En Esmeraldas, la temperatura oscilará entre 25 y 31,5 grados. El reporte muestra condiciones de tormenta durante la tarde.

Manta también alcanzará los 31,5 grados y tendrá una mínima de 25 grados. La previsión muestra períodos de sol y nubosidad a lo largo de la jornada.

Santo Domingo tendrá una máxima de 29,5 grados y una mínima de 23 grados. El Inamhi prevé lluvia para la noche. En Salinas, las temperaturas oscilarán entre 24 y 29 grados.

Clima en Quito y la Sierra este viernes

En la región Interandina predominará una combinación de sol y nubosidad en las localidades incluidas en el pronóstico. El mapa también señala ráfagas de viento en sectores de Pichincha y Chimborazo. La región registra, además, una advertencia activa por temperatura.

En Quito, la temperatura máxima llegará a 24,5 grados, mientras que la mínima será de 10 grados. El reporte muestra períodos de sol y nubes durante la jornada.

Ibarra alcanzará una máxima de 25 grados y una mínima de 10 grados. En Tulcán, el termómetro oscilará entre 9 y 16 grados.

Ambato tendrá una máxima de 23 grados y una mínima de 7 grados. Riobamba registrará temperaturas entre 8 y 23,5 grados.

En Cuenca, la máxima llegará a 23 grados y la mínima a 7 grados. Loja tendrá temperaturas entre 12 y 22,5 grados.

Latacunga registrará la temperatura mínima más baja entre las localidades de la Sierra incluidas en el documento. El termómetro descenderá hasta los 3 grados, mientras que la máxima llegará a 19 grados.

Clima en la Amazonía tendrá máximas sobre los 30 grados

Las localidades amazónicas tendrán principalmente períodos de sol y nubosidad durante este viernes. El mapa del Inamhi también incluye una advertencia activa por temperatura para la región.

El Coca alcanzará una máxima de 33,5 grados, la más alta entre las localidades amazónicas incluidas en el reporte. La temperatura mínima será de 22,5 grados.

Nueva Loja llegará a una máxima de 31,5 grados y una mínima de 23 grados. En Tena, el termómetro oscilará entre 21 y 31 grados.

Macas registrará una máxima de 31,5 grados y una mínima de 18 grados. Shell-Mera tendrá temperaturas entre 17 y 29 grados.

Gualaquiza alcanzará los 29 grados y tendrá una mínima de 18 grados. Zamora llegará a una máxima de 30 grados, también con una mínima de 18 grados.

Clima en Galápagos este viernes 28 de agosto

El pronóstico para la región Insular contempla períodos de sol y nubosidad en San Cristóbal, Isabela y Santa Cruz durante distintos momentos del día.

Isabela y Santa Cruz registrarán las temperaturas más altas entre las tres localidades, con máximas de 32 grados y mínimas de 23 grados.

En San Cristóbal, la temperatura máxima llegará a 29 grados y la mínima a 24 grados.

El pronóstico del Inamhi permite observar variaciones importantes entre las localidades del país. Mientras algunas ciudades superarán los 30 grados, otras registrarán temperaturas considerablemente menores, especialmente durante las primeras horas del día en la región Interandina.

Clima en Ecuador; preguntas frecuentes