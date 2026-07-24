Bus cae a un barranco en Pelileo y deja nueve personas heridas

Un siniestro de bus en Pelileo ocurrió la mañana de este viernes 24 de julio de 2026, cuando un bus de pasajeros que cubría la ruta Santa Elena-Baños cayó a un barranco en el sector de la U de Chambag, en el cantón Pelileo, provincia de Tungurahua. El ECU 911 coordinó la atención de la emergencia tras recibir la alerta a las 06:55 horas a través de la línea única 9-1-1.

Movilización de equipos de emergencia

La emergencia movilizó a varias instituciones de primera respuesta. Personal de la Policía Nacional, el Ministerio de Salud Pública (MSP) y los Cuerpos de Bomberos de Baños y Patate acudieron al sitio para asistir a los ocupantes del vehículo y atender las labores de rescate y asistencia médica.

Atención médica a los heridos

Nueve personas recibieron atención médica. Desde la Sala Operativa, el ECU 911 coordinó el envío inmediato de recursos para responder al siniestro de tránsito registrado en Pelileo. La alerta permitió activar a las entidades encargadas de atender a los heridos y controlar la situación en el lugar del accidente.

Traslado a centros médicos

El Ministerio de Salud Pública y los cuerpos de Bomberos auxiliaron a nueve personas heridas. Los equipos de emergencia trasladaron a dos de los afectados a una casa de salud en Ambato, mientras que las otras siete personas reciben atención médica en una institución sanitaria del cantón Pelileo.

Recuperación del tráfico vehicular

Las instituciones de respuesta trabajaron de forma coordinada para brindar asistencia a los lesionados y ejecutar las acciones necesarias tras la caída del bus al barranco. La vía recuperó la circulación tras la emergencia. Mientras se desarrollaban las labores de atención y rescate, las autoridades inhabilitaron parcialmente la carretera Ambato-Pelileo-Baños para facilitar el trabajo de los equipos y garantizar la seguridad en la zona.

Recomendaciones del ECU 911

Una vez concluidas las tareas necesarias, la circulación vehicular se normalizó en ese tramo de la vía. El ECU 911 informó que mantiene la coordinación permanente con las instituciones para atender este tipo de emergencias. Además, recordó a la ciudadanía la importancia de conducir con precaución, respetar las normas de tránsito y cumplir los límites de velocidad para reducir el riesgo de siniestros en las carreteras. Ante cualquier situación de emergencia, se puede comunicar con la Línea Única para Emergencias 9-1-1, desde donde se coordinan los recursos necesarios para brindar una respuesta oportuna.

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