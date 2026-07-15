Caída de árbol sobre bus público en el norte de Quito deja un cierre vial

La caída de un árbol en el norte de Quito sobre un bus de transporte públicocausó un cierre vial la tarde de este miércoles 15 de julio de 2026. Este incidente ocurrió en la avenida Amazonas, una de las principales arterias viales de la capital.

El cierre vial por la caída del árbol sobre un bus de transporte público en el norte de Quito

Un siniestro de tránsito se reportó a las 15:00 horas en el sector de La Carolina, específicamente en la intersección de la avenida Amazonas y Rumipamba.

Para atender esta emergencia, se coordinó la movilización de unidades de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), el Cuerpo de Bomberos Quito (CBQ) y la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop).

Cierre vial en el norte de Quito y sin heridos

Las unidades de primera respuesta informaron que se trató de la caída de un árbol sobre un transporte público. A pesar de que la unidad llevaba pasajeros, no se registraron heridos.

Sin embargo, AMT comunicó que actualmente existe un cierre de vía en la av. Amazonas en sentido norte-sur.

Recomendaciones para conductores

Se recomienda a los conductores manejar con precaución, respetar los límites de velocidad y tomar rutas alternas para evitar congestiones. La situación continúa bajo monitoreo por parte de las autoridades locales.

Caída de árbol sobre en bus en el norte de Quito y el cierre vial; preguntas

❓¿Dónde ocurrió la caída del árbol sobre un bus de transporte público en Quito?

El incidente ocurrió en la intersección de las avenidas Amazonas y Rumipamba, en el sector de La Carolina, al norte de Quito.

La emergencia fue reportada a las 15:00 del miércoles 15 de julio de 2026. La caída del árbol afectó a un bus de transporte público que circulaba por una de las principales arterias viales de la capital, lo que obligó a las autoridades a implementar un cierre vial temporal en la zona.

❓¿Hubo personas heridas tras la caída del árbol sobre el bus?

No, las autoridades informaron que no se registraron personas heridas.

Aunque el bus transportaba pasajeros al momento del incidente, las unidades de primera respuesta confirmaron que todos los ocupantes se encuentran a salvo. El hecho movilizó a varias entidades municipales para atender la emergencia y garantizar la seguridad en el sector.

❓¿Qué vías permanecen cerradas por la emergencia en el norte de Quito?

La avenida Amazonas permanece cerrada en sentido norte-sur.

La Agencia Metropolitana de Tránsito informó sobre el cierre vial mientras se realizan las labores de atención y remoción del árbol. La medida busca evitar riesgos para conductores y peatones, así como facilitar el trabajo de los equipos de emergencia desplegados en el lugar.

❓¿Qué instituciones atendieron la emergencia en la avenida Amazonas?

La Agencia Metropolitana de Tránsito, el Cuerpo de Bomberos Quito y la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas acudieron al sitio.

Las tres entidades coordinaron la atención del incidente ocurrido en el sector de La Carolina. Sus labores incluyen el control del tránsito vehicular, la evaluación de las condiciones de seguridad y las tareas necesarias para restablecer la circulación en la zona afectada.

❓¿Qué recomendaciones emitieron las autoridades para los conductores en Quito?

Las autoridades recomendaron conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y utilizar rutas alternas.

Debido al cierre vial en la avenida Amazonas, se prevé una mayor congestión vehicular en sectores aledaños. Por ello, las autoridades mantienen el monitoreo de la situación y exhortan a los conductores a planificar sus desplazamientos para evitar contratiempos mientras se normaliza el tránsito.

Te recomendamos