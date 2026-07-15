Choque en El Inca deja dos heridos y un árbol derribado en Quito

Un siniestro de tránsito ocurrió la madrugada del miércoles 15 de julio de 2026 en la avenida El Inca, al norte de Quito. Este incidente vial obligó al cierre de un tramo de la vía tras un choque entre un automóvil y un árbol, lo que provocó que el árbol cayera sobre la calzada e interrumpiera la circulación.

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Atención prehospitalaria a los afectados

El Cuerpo de Bomberos de Quito movilizó a su personal para atender la emergencia. Los paramédicos brindaron atención prehospitalaria a dos personas afectadas. Mientras tanto, los organismos de respuesta trabajaron en el lugar para manejar la situación. Horas después, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que la circulación volvió a la normalidad.

Detalles del siniestro vial

Según el informe del Cuerpo de Bomberos, el siniestro ocurrió alrededor de las 05:30 horas. Un automóvil tipo camioneta chocó contra un árbol, lo que hizo que este cayera sobre la vía y bloqueara la circulación. A pesar de la rápida respuesta de los equipos de emergencia, el reporte oficial no precisó el estado de salud de los involucrados ni las causas que originaron el choque.

🚒 #Ahora | Se registra un siniestro de tránsito en la Av. El Inca, norte de Quito.



🚙 Un auto impactó contra un árbol, provocando la caída del mismo sobre la vía.



🚑 Nuestros paramédicos brindan atención prehospitalaria a dos personas afectadas.



🚧 Las vía se encuentra… pic.twitter.com/2NT2FRcnna — Bomberos Quito (@BomberosQuito) July 15, 2026

Cierre temporal en la avenida El Inca

La AMT confirmó el cierre vial debido al accidente. La restricción se aplicó en el sector de El Inca, específicamente en la intersección con la calle Miguel Arévalo. Este cierre afectó un sentido de circulación mientras se realizaban las tareas para atender la emergencia y retirar los obstáculos.

Recomendaciones para conductores

A medida que se desarrollaban las labores, las autoridades recomendaron a los conductores manejar con precaución al circular por el sector para evitar nuevos incidentes. Finalmente, alrededor de las 07:35 horas, la AMT actualizó la información y comunicó que la circulación vehicular quedó habilitada nuevamente, una vez concluidas las labores en el sitio y restablecidas las condiciones para el tránsito.

🚨#CierreVialQuito | Por siniestro de tránsito.



📍 Sector: El Inca

🛣️ Dirección: Miguel Arévalo y av. El Inca

🚫 Cierre: un sentido sobre av. El Inca



⚠️ Conduce con precaución pic.twitter.com/xi7yIhrdfl — AMTQuito (@AMT_Quito) July 15, 2026

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