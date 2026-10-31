Un avión militar lleva 14 toneladas de ayuda humanitaria a Galápagos

Fecha de publicación: 31 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 31 de octubre de 2026

La emergencia generada por un temporal ininterrumpido de aproximadamente 15 horas movilizó un despliegue aéreo extraordinario para trasladar ayuda humanitaria a Galápagos este sábado 31 de octubre de 2026. Las severas inundaciones reportadas entre el viernes 30 y este sábado comprometieron la rutina y los servicios en el archipiélago, motivando la coordinación inmediata entre las Fuerzas Armadas y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos para auxiliar a la población afectada.

Vuelo con ayuda humanitaria a Galápagos a bordo del Hércules C-130

La aeronave militar cuenta con capacidad para trasladar hasta 14 toneladas de carga.

El operativo logístico parte desde la pista de Latacunga con un contingente de 24 000 libras que comprende medicamentos, vituallas, agua apta para consumo humano y víveres esenciales para las familias damnificadas.

La ruta técnica contemplada por las autoridades uniformadas establece una primera parada de reabastecimiento en la Base Aérea Simón Bolívar de Guayaquil antes de emprender el vuelo sobre el océano Pacífico con destino a las islas.

Corte de agua por red y distribución por tanqueros en Puerto Ayora

El suministro de agua por tubería se encuentra suspendido debido al impacto del temporal.

En la isla Santa Cruz, las intensas precipitaciones forzaron la paralización del servicio de agua potable por tubería en Puerto Ayora. Ante el corte de la red pública, las brigadas técnicas dispusieron el abastecimiento emergente para los habitantes a través de camiones cisterna (tanqueros), la extracción desde pozos y el aprovechamiento de reservas almacenadas, mientras se pide a la ciudadanía racionar el consumo.

Opciones de combustible y vía marítima desde Baltra

Petroecuador sostiene cinco días de autonomía en sus instalaciones insulares.

La terminal de combustibles situada en la isla Baltra opera con regularidad al no haber registrado daños en sus infraestructuras de almacenamiento. Maquinaria del municipio realiza jornadas de trabajo continuas en la calzada para despejar el trayecto terrestre hacia Puerto Ayora y la Central Termoeléctrica Santa Cruz; no obstante, si persisten las trabas en la carretera, se transportará el hidrocarburo por vía marítima para asegurar la energía hasta la llegada de un buque cisterna el 2 de noviembre.

Familias evacuadas en La Cascada y cinco albergues activos

Rescatistas uniformados socorrieron a moradores cuyas casas resultaron anegadas.

El impacto de las aguas obligó a efectivos de la Base Aérea Galápagos y de la Armada del Ecuador a intervenir en el sector La Cascada, donde ejecutaron rescates, búsqueda de personas y entrega de donaciones de ropa y comida.

Paralelamente, se habilitaron cinco albergues temporales con cupo para 1 000 personas en Santa Rosa, Miraflores, Bellavista y centros educativos, mientras se avanza en reparar la energía eléctrica y se mantienen suspendidas las actividades turísticas en mar y al aire libre.

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