Seis sitios turísticos cierran en Galápagos por las intensas lluvias

Fecha de publicación: 31 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 31 de octubre de 2026

La Dirección del Parque Nacional Galápagos restringe el acceso a seis sitios de visita en las islas Santa Cruz y San Cristóbal. Lo informó este sábado 31 de octubre de 2026 en su cuenta de X, como medida preventiva por las intensas lluvias registradas en Galápagos.

¿Qué sitios cierran en Galápagos?

En la isla Santa Cruz, la restricción afecta a cuatro sitios: Playa El Garrapatero, Las Grietas, Puntudo y El Chato. Además, en la isla San Cristóbal, el cierre incluye Playa Puerto Chino y Baquerizo.

Hasta ahora, la institución no detalla desde qué hora rige la restricción. Tampoco precisa cuántos visitantes estaban en esos sitios. Por eso, el comunicado se limita a indicar que el acceso queda restringido de forma temporal.

¿Hasta cuándo dura la medida en Galápagos?

El Parque Nacional Galápagos explica que las restricciones se mantendrán mientras evalúa las condiciones de acceso y seguridad. Por lo tanto, no hay fecha de reapertura. La institución informará la reapertura “oportunamente” por sus canales oficiales.

¿Qué piden las autoridades?

La Dirección del Parque pide a residentes, turistas, guías y operadores turísticos evitar desplazarse hacia estos sitios. También solicita respetar las indicaciones del personal de control. Asimismo, agradece la comprensión de todos ante la medida.

Los guardaparques, según el comunicado, se mantienen atentos a la situación. Además, trabajan en coordinación con las demás autoridades para proteger a la comunidad y a quienes visitan las islas.

Una medida preventiva

Una medida preventiva busca evitar un riesgo antes de que ocurra. En este caso, la restricción impide que las personas se acerquen a sitios donde las lluvias podrían afectar el acceso o la seguridad. Sin embargo, el comunicado no menciona daños ni personas afectadas en esos sitios.

Este cierre se suma a la situación por lluvias que se reporta en Santa Cruz este fin de semana, según información oficial de las instituciones de emergencia. Por ahora, el Parque Nacional Galápagos no ha informado si habrá más sitios restringidos.

Quienes planeen visitar las islas deben consultar los canales oficiales del Parque Nacional Galápagos antes de salir. Así podrán confirmar qué sitios están abiertos.

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Preguntas frecuentes sobre la emergencia en Galápagos

¿Qué sitios de Galápagos están cerrados por las lluvias? En Santa Cruz: Playa El Garrapatero, Las Grietas, Puntudo y El Chato. En San Cristóbal: Playa Puerto Chino y Baquerizo. ¿Por qué cierran los sitios de visita? Por las intensas lluvias, como medida preventiva, mientras se evalúan las condiciones de acceso y seguridad. ¿Hasta cuándo dura el cierre? No hay fecha. El Parque informará la reapertura por sus canales oficiales. ¿Qué piden las autoridades a los turistas? Evitar ir a esos sitios y respetar las indicaciones del personal de control. ¿Dónde se confirma si un sitio reabre? En los canales oficiales del Parque Nacional Galápagos.