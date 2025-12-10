El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, reaccionó al pronunciamiento del Sercop en cuanto al contrato de la empresa de seguridad de la terminal terrestre de Guayaquil, luego de la agresión de guardias a equipos periodísticos.

Aquiles Alvarez dice que Sercop miente

El Alcalde de Guayaquil publicó en redes sociales un mensaje, luego del pronunciamiento del Sercop y dijo: “Nuevamente, Sercop miente. Nuevamente, Sercop se confunde”.

Además, señaló: “Aseguran que la empresa contratada por la Terminal Terrestre “no consta” en el catálogo electrónico. Lo que no dicen es lo determinante: en el momento en que Sercop adjudicó y en el momento en que la Terminal contrató, la empresa sí constaba en el catálogo que estaba vigente. Lo que importa, y lo saben, es la vigencia”.

Aclara que ese catálogo fue actualizado por Sercop en septiembre de 2025, y que el contrato se realizó en agosto. “Eso significa que, hasta el último día de su vigencia (antes de la actualización), la empresa constaba, era válida y podía ser contratada. Resulta sorprendente que un gobierno local tenga que recordarle estos principios básicos al Sercop, encargado de regir los procesos a escala nacional”.

La aclaración de Sercop sobre la empresa de seguridad del Terminal Terrestre de Guayaquil, involucrada en agresión a periodistas

Tras la agresión a periodistas por parte de guardias de seguridad en el Terminal Terrestre de Guayaquil, el alcalde Aquiles Alvarez declaró que la empresa fue seleccionada por catálogo electrónico del Sercop.

En tanto, la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil informó que se decidió la terminación unilateral del contrato con la empresa.

Si embargo, el Sercop emitió un comunicado en el que señala que dicha empresa no consta en el actual Catálogo del Servicio de Seguridad y Vigilancia Privada.

La entidad constaba anteriormente en el Catálogo Electrónico que funcionaba desde julio de 2022 sin control y desactualizado con la normativa de seguridad y vigilancia privada.

En septiembre de 2025, Sercop realizó una actualización y depuración del Catálogo con el objetivo de garantizar mejores estándares de calidad, ampliar la cobertura y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.

Además, Sercop aclara que es potestad de la entidad contratante, en ese sentido, la Terminal Terrestre de Guayaquil, velar por el oportuno cumplimiento de las normas, hacer seguimientos y evaluaciones de la empresa contratada.

La empresa contratante es la responsable de dar por terminado el contrato del servicio cuando se verifique un incumplimiento.

El Sercop, una vez que el contratante cumpla con esta acción y en ejercicio de sus atribuciones, registrará al contratista como incumplido.

El comunicado del Sercop finaliza expresando la solidaridad con los periodistas agredidos y los medios de comunicación a los que pertenecen.

“Los actos de violencia nunca deben ser justificados en falacias administrativas”, concluyó.

