Equipos periodísticos de dos medios de comunicación acudieron a la terminal terrestre de Guayaquil a cubrir un incendio en el patio de comidas la madrugada de este martes 9 de diciembre de 2025; sin embargo, los guardias de la terminal intentaron impedir el registro del incidente y los agredieron con toletes.

Equipos de TC Televisión y de Ecuavisa se encontraban en las afueras de la terminal cubriendo el incendio que ocurrió durante la madrugada en el interior de la terminal terrestre.

Según sus relatos, al menos 15 guardias de seguridad salieron a agredirlos con toletes, quienes los golpearon en el cuerpo y cabeza. Ellos habrían intentado impedir que se grabara el incidente.

Los equipos cubrían el incidente desde la vía pública, no ingresaron a la terminal. Al momento de la agresión, pidieron ayuda a los servicios de emergencia.

Una patrulla llegó a dispersar a los guardias y paramédicos brindaron atención de primeros auxilios a los miembros de los equipos periodísticos que resultaron heridos, entre ellos camarógrafos y reporteros.

Aquiles Alvarez reaccionó a la agresión y detuvo el contrato

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, reaccionó la mañana de hoy, martes 9 de diciembre, a la agresión y decidió dar por terminado unilateralmente el contrato con la empresa de seguridad de la terminal.

“Al señor gerente del terminal: Terminación unilateral del contrato a la empresa de seguridad por actuar de esa manera. Estas empresas son las que por catálogo electrónico les adjudica el Sercop estos contratos importantes, donde debería manejarse de la mejor manera y actúan como neandertales. Sin protocolos, sin cerebro. Mil disculpas a la prensa, la verdad que, que amargura. Hay mucho pendejo en el mundo”, dijo el Alcalde.

Mediante un comunicado, la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil dio por terminado el contrato y rechazó los hechos violentos registrados y destacó que el único uso legítimo de la fuerza es ante actos delincuenciales.

Agregó que mientras tanto, agentes de Segura EP asumirán la seguridad de la terminal de transporte para garantizar el orden, protección y normal funcionamiento de la terminal.

Además, resaltó que exigirán a la empresa responsable asumir las responsabilidades y reparaciones que la ley y los contratos exijan.

