ANT abrirá sus agencias este sábado 14 de noviembre para renovar y duplicar licencias

Fecha de publicación: 13 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de noviembre de 2026

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) realizará una jornada extraordinaria este sábado 14 de noviembre de 2026 para atender trámites de renovación y duplicados de licencias de conducir en Ecuador. La atención se extenderá desde las 08:00 hasta las 16:30, según el anuncio de la institución.

La jornada permitirá a los usuarios realizar estos trámites sin considerar el último dígito de la cédula. La ANT también informó que algunas agencias no participarán en esta convocatoria, aunque el anuncio difundido no detalla cuáles son.

La institución publicó la convocatoria como parte de sus jornadas extraordinarias de atención y precisó que los usuarios deben cumplir con los requisitos correspondientes a cada trámite.

Horario de atención para renovar o duplicar licencias

La jornada extraordinaria tendrá lugar el sábado 14 de noviembre, entre las 08:00 y las 16:30. Durante ese horario, las agencias habilitadas atenderán solicitudes de renovación y duplicado de licencias.

Una de las particularidades de esta convocatoria es que no aplica la calendarización según el último número de la cédula. Por tanto, la restricción habitual por dígito no regirá durante esta jornada.

Sin embargo, la atención no estará disponible en todas las dependencias de la ANT. La entidad anunció que algunas agencias no abrirán sus puertas para esta actividad, por lo que el alcance del servicio dependerá de cada oficina.

Este sábado 14 de noviembre tendremos una nueva jornada extraordinaria de renovación y duplicados de licencias.



Revisa el listado de agencias que NO atenderán 👇 pic.twitter.com/EW7WSovHfm — ANT Ecuador (@ANT_ECUADOR) November 13, 2026

El pago en línea requiere 72 horas para acreditarse

La información de la ANT incluye una precisión sobre el pago electrónico de los trámites. La institución señala que el pago en línea se hace efectivo en un plazo de 72 horas.

Este tiempo corresponde a la acreditación del pago y constituye un dato importante dentro del proceso administrativo para obtener o renovar el documento. La convocatoria no especifica otros cambios en los valores de los trámites ni en las condiciones generales para acceder a ellos.

Requisitos y agencias habilitadas para la jornada

La ANT mantiene en su portal institucional la información sobre los requisitos y demás detalles para cada trámite. Los usuarios pueden consultar esos datos en www.ant.gob.ec.

La convocatoria comprende dos servicios: la renovación de licencias de conducir y la emisión de duplicados. El anuncio no incluye el listado de agencias que atenderán ni el de aquellas que permanecerán cerradas durante el sábado.

La jornada extraordinaria forma parte de las acciones de atención de la entidad para facilitar el acceso a los trámites de licencias fuera de los días habituales de servicio.

JORNADAS EXTRAORDINARIAS ANT



Acude este sábado 14 de noviembre a renovar u obtener un duplicado de tu licencia.



No aplica el último dígito de la cédula.



Recuerda llevar todos los requisitos. Revísalos en https://t.co/Yr7RImErEX#ServiciosANT pic.twitter.com/zhv1X1CURu — ANT Ecuador (@ANT_ECUADOR) November 13, 2026

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