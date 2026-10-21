Aguacero deja a Babahoyo bajo el agua

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Las lluvias de este miércoles 21 de octubre de 2026 provocaron acumulación de agua en calles de Babahoyo, capital de la provincia de Los Ríos. Las cámaras de videovigilancia del ECU 911 registraron vías anegadas en distintos puntos de la ciudad.

El organismo difundió información sobre las condiciones de las calles a través de sus canales oficiales. Las imágenes muestran sectores con presencia de agua sobre la calzada, una situación que puede dificultar el desplazamiento de vehículos y reducir la visibilidad de las condiciones del pavimento.

ECU 911 monitorea las calles anegadas en Babahoyo

El sistema de videovigilancia del ECU 911 permite observar las condiciones de circulación y detectar situaciones que requieren atención en espacios públicos. En Babahoyo, las cámaras captaron la presencia de agua en las vías tras las precipitaciones.

#LosRíos



A través de la #VideoVigilanciaECU911 se visualizan calles anegadas por lluvia 🌧️ en Babahoyo.



Se recomienda a los conductores circular con precaución para evitar siniestros de tránsito. pic.twitter.com/nfKnbq5bSN — Coordinación Zonal 5 y 8 ECU 911 (@ecu911sambo) October 21, 2026

La información difundida por la institución se pueden ver las calles anegadas y en las condiciones de circulación para los conductores.

La acumulación de agua en la calzada puede ocultar baches, desniveles y otros obstáculos. Además, el agua reduce la adherencia de los neumáticos y puede dificultar el control del vehículo, en especial cuando los conductores atraviesan zonas inundadas.

Lluvias complican la circulación vehicular

Las precipitaciones pueden alterar la movilidad urbana cuando el agua se acumula en las calles. En estos casos, las condiciones de la calzada cambian y los conductores enfrentan dificultades para calcular la profundidad del agua o identificar obstáculos.

El ECU 911 pidió a los conductores circular con precaución para evitar siniestros de tránsito. La institución difundió esta advertencia junto con el reporte de las vías anegadas en Babahoyo.

Sin balance oficial de daños por las precipitaciones

El reporte del ECU 911 confirma la presencia de calles anegadas en Babahoyo, pero no ofrece detalles sobre la extensión del área afectada ni sobre la duración de las lluvias.

La situación en las vías dependerá de la evolución de las precipitaciones y de la capacidad de drenaje de cada sector. Mientras tanto, la videovigilancia permite observar las condiciones de circulación en la ciudad y comunicar alertas relacionadas con la movilidad.

⛈️ Babahoyo, 16:40: así va la tormenta



La tormenta más cercana está ~8 km al este de Salitre, a ~24 km del centro de Babahoyo; los rayos más cercanos, a ~18 km. 25 rayos en 30 min: se está debilitando.

Todavía no se puede saber hacia dónde va (pocos rayos para seguirla).



Hay… pic.twitter.com/5PCnjmtHe2 — Amaru (@amarualertas) October 21, 2026

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