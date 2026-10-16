Así serán los cortes de luz en Ecuador este sábado 17 de octubre

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Una serie de desconexiones programadas aplicará el sector energético nacional con nuevos cortes de luz en Ecuador durante la madrugada del sábado 17 de octubre de 2026. De acuerdo con la información reportada por el Ministerio de Ambiente y Energía, las suspensiones responden a mantenimientos de contingencia en las áreas de transmisión y distribución que buscan fortalecer la infraestructura y modernizar el sistema mediante la repotenciación de redes existentes en líneas de transmisión, subtransmisión y alimentadores primarios. Las desconexiones se concentrarán de forma uniforme entre las 03:00 y las 06:00 en sectores de: Pichincha, Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua, Imbabura, Loja, Azuay, Sucumbíos, Napo, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.

El alcance de los cortes de luz en Ecuador en la Costa

Guayas

Cantón Guayaquil: Puerto Santa Ana: Edificios River Front 1, The Point, River Front 2, Santa Ana Loft y Bellini (reajuste de conexiones). Parroquia Posorja: Toda la parroquia (limpieza y lavado en pórtico de 69 kV de la subestación Playas).

Cantón Playas: Todo el cantón Playas (limpieza y lavado en pórtico de 69 kV de la subestación Posorja).

Todo el cantón Playas (limpieza y lavado en pórtico de 69 kV de la subestación Posorja). Cantón Samborondón: Del km 1 al km 3 de la vía a Samborondón (parroquia La Puntilla) y conjunto habitacional Ciudad Celeste (todas sus urbanizaciones y cargas comerciales). Urbanizaciones y condominios: Bosques de Castilla, Vista al Río, Plaza Real, Entre Ríos (residencias y condominios), Condominio Esmeralda, Santa Fe, Puerta al Río, Arrayanes, Río Sol Towers, San Bernardo 1, 2 y 3, Balearea, Entreolivos, Riverside, Villarreal, Ibiza, Tornero, San José, Santa María I, Terranova, Anahí, Villa del Sol, Las Condes, Verona I, Triana, Bouganville, Santa Lucía, Acrópolis, Los Portones, Condominio Los Cedros. Centros comerciales y negocios: Las Terrazas, Samborondón Business Center (SBC), Office Business Center (OFC), Food Garden, Banco Bolivariano, Banco del Pacífico, Midtown, Bocca, La Torre, locales comerciales iglesia Santa Teresita, vivero Sundaram Jardines, local comercial Prisma, antena de CNT, Hotel El Parque, Xima, Arcosplaza 1 y 2, Village, Del Portal, CC Alhambra, CC Riocentro Entre Ríos, Club Diana Quintana, Integral. Educación y cultura: Teatro Sánchez Aguilar, Parque Histórico, Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), Colegio Nuevo Mundo. Calles: Celeste Blacio, Santa María.

Cantón Durán: Sector 28 de Agosto y vía Durán-Yaguachi (cambio de seccionador portafusibles y mantenimiento de puentes).

Sector 28 de Agosto y vía Durán-Yaguachi (cambio de seccionador portafusibles y mantenimiento de puentes). Cantón El Empalme: Cantón El Empalme y sectores aledaños (mantenimiento en subestación Quevedo).

Cantón El Empalme y sectores aledaños (mantenimiento en subestación Quevedo). Cantón Balao: Todo el cantón Balao (corrección de puntos calientes con reajuste de conexiones).

Todo el cantón Balao (corrección de puntos calientes con reajuste de conexiones). Cantón Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan): Todo el cantón y sus recintos (corrección de anomalías térmicas).

Todo el cantón y sus recintos (corrección de anomalías térmicas). Cantones El Triunfo y Bucay: Zonas urbanas y rurales (cambio de pararrayo en subestación).

Los Ríos

Cantón Babahoyo: Zonas urbanas, rurales, parroquias y recintos (corrección de anomalías térmicas y conexión de subestación móvil en Nuevo Babahoyo).

Zonas urbanas, rurales, parroquias y recintos (corrección de anomalías térmicas y conexión de subestación móvil en Nuevo Babahoyo). Cantón Quevedo: Todo el cantón y sectores aledaños (corrección de puntos calientes en disyuntor y banco de transformadores de la subestación Quevedo).

Todo el cantón y sectores aledaños (corrección de puntos calientes en disyuntor y banco de transformadores de la subestación Quevedo). Cantones Valencia, Buena Fe y Mocache: Todo el territorio cantonal y sectores aledaños (mantenimiento en subestación Quevedo).

Todo el territorio cantonal y sectores aledaños (mantenimiento en subestación Quevedo). Cantones Quinsaloma, Montalvo, Baba, Puebloviejo, Urdaneta, Ventanas, Vinces y Palenque: Todos los sectores urbanos, rurales, parroquias y recintos (corrección de anomalías térmicas).

Manabí

Cantón Manta: Barrio La Ensenadita, edificio CNEL, Centro de Manta, Municipio, Zona Bancaria, barrio Jocay, barrio La Victoria, Industrias ALES, barrio San José, Cementerio de Tarqui, avenida 108, urbanización Maratea, barrio Bellavista 1, avenida 26 (desde la calle 7 hasta la calle 20), barrio La Dolorosa, barrio Santa Fe, barrio Santa Mónica, barrio Los Algarrobos, Colegio Técnico, parte de la Ciudadela Universitaria, gasolinera Caballo de Troya y barrio Buenavista (instalación de nuevas estructuras).

Barrio La Ensenadita, edificio CNEL, Centro de Manta, Municipio, Zona Bancaria, barrio Jocay, barrio La Victoria, Industrias ALES, barrio San José, Cementerio de Tarqui, avenida 108, urbanización Maratea, barrio Bellavista 1, avenida 26 (desde la calle 7 hasta la calle 20), barrio La Dolorosa, barrio Santa Fe, barrio Santa Mónica, barrio Los Algarrobos, Colegio Técnico, parte de la Ciudadela Universitaria, gasolinera Caballo de Troya y barrio Buenavista (instalación de nuevas estructuras). Cantón Portoviejo: Avenida Universitaria, barrio San Pablo, Ciudadela El Maestro, avenida Reales Tamarindos, Parque Forestal, Vía al Corozo, Ciudadela Municipal, Solca, Ciudadela San Marcos, vía a Crucita hasta El Tomate, Milagro de Río Chico, Ciudadela Universitaria, Parque La Rotonda, UTM, Ciudadela San José (trabajos en líneas de subtransmisión y corrección de puntos calientes en subestación San Gregorio).

Avenida Universitaria, barrio San Pablo, Ciudadela El Maestro, avenida Reales Tamarindos, Parque Forestal, Vía al Corozo, Ciudadela Municipal, Solca, Ciudadela San Marcos, vía a Crucita hasta El Tomate, Milagro de Río Chico, Ciudadela Universitaria, Parque La Rotonda, UTM, Ciudadela San José (trabajos en líneas de subtransmisión y corrección de puntos calientes en subestación San Gregorio). Cantón Pichincha: Cantón Pichincha y sus sectores aledaños (mantenimiento en subestación Quevedo).

El Oro

Cantón Machala: Todo el cantón Machala.

Todo el cantón Machala. Cantón El Guabo: Todo el cantón El Guabo.

Todo el cantón El Guabo. Cantón Pasaje: Línea de subtransmisión Peaña – La Iberia. (Todos por corrección de puntos calientes con reajuste de conexiones).

Esmeraldas

Cantón Esmeraldas (Norte de la ciudad): ECU 911, Tercer Piso, Miramar, El Panecillo, El Regocijo, Mina de Piedra, El Faro, todo el sector de Las Palmas, avenida del Pacífico, canal Telecosta, Hospital Naval, COOPNO, Distrito Aduana, Puerto Pesquero Artesanal, avenida Libertad (desde calle Jr. Coronel hasta Lavallen), calle Sucre (desde Jr. Coronel hasta Eugenio Espejo), CNT, Liceo Naval, Ciudadela Naval y centro comercial Multiplaza (reajuste de elementos, limpieza de aislamiento y cambio de seccionadores en subestación Las Palmas).

Cronograma de intervenciones en la Sierra

Pichincha

Cantón Quito: Zona Sangolquí: Vía Amaguaña, San Juan y San Luis (mantenimiento periódico). Zona Tumbaco: Tumbaco, El Chiche – avenida Oswaldo Guayasamín (mantenimiento emergente).



Tungurahua

Cantones Pelileo y Patate: Avenidas Confraternidad y Jorge Chacón, El Tambo; parroquias García Moreno, Pelileo Grande, Huambaló, Cotaló, Bolívar (del cantón Pelileo) y la totalidad del cantón Patate (corrección de puntos calientes en subestación Pelileo).

Avenidas Confraternidad y Jorge Chacón, El Tambo; parroquias García Moreno, Pelileo Grande, Huambaló, Cotaló, Bolívar (del cantón Pelileo) y la totalidad del cantón Patate (corrección de puntos calientes en subestación Pelileo). Cantón Pelileo: Redondel de la Huambaleña y calle Puerta del Dorado vía a Olmedo (reemplazo de postes en mal estado).

Redondel de la Huambaleña y calle Puerta del Dorado vía a Olmedo (reemplazo de postes en mal estado). Cantón Ambato: Salida de la bahía Latacunga en la subestación Ambato (cambio de bajante fase A).

Cotopaxi

Cantón Latacunga: Latacunga Norte – Puente Aláquez, La FAE y Aeropuerto (mantenimiento correctivo en pórtico de salida de la subestación La Cocha).

Latacunga Norte – Puente Aláquez, La FAE y Aeropuerto (mantenimiento correctivo en pórtico de salida de la subestación La Cocha). Cantón La Maná: Chipehamburgo, La Maná Urbano, El Carmen y cuatro alimentadores de la central Enermax (cambio de seccionadores y montaje de disyuntor de 69 kV en subestación La Maná).

Imbabura

Cantón Ibarra: Salida del transformador ATQ 138/69 kV de la subestación Ibarra (corrección de puntos calientes en bushings de 69 kV).

Loja

Cantón Celica: Todo el cantón Celica.

Todo el cantón Celica. Cantones Pindal, Puyango y Zapotillo: Todos los sectores de los tres cantones. (Mantenimientos preventivos ante el Fenómeno del Niño).

Azuay

Cantón Camilo Ponce Enríquez: Todo el cantón (corrección de puntos calientes con reajuste de conexiones).

Bolívar

Cantón Cumandá: Todo el cantón, áreas urbanas y rurales (cambio de pararrayos en subestación Milagro).

Trabajos en subestaciones y redes de la Amazonía

Sucumbíos

Cantón Lago Agrio: Las Palmeras, Mariscal Sucre, 11 de Abril, Eloy Alfaro, San Francisco, Nueva Esperanza, El Dorado, Gilson Toledo, Mendieta Falcones, San Valentín, Nuevo Paraíso, 25 de Diciembre, Las Delicias, Vista Hermosa, Subdivisión Alejandrina Pineda, Segundo Orellana, Villaflora, Mirador, IERAC, Del Chofer, Los Almendros, 9 de Octubre, Perla del Oriente, Unión y Progreso, 24 de Julio, Plan Velasco Ibarra, avenida 20 de Junio, Consejo Provincial, CNE, CNEL, Judicatura, IESS, Parque de la Madre, La Floresta, Santa Rosa, General Farfán, Nuevo Mundo, CEBAF, Puente Internacional, Puerto Camacho, Alma Lojana, 5 de Agosto, Pacayacu, Dureno, entre otros recintos y cooperativas (instalación de infraestructura eléctrica).

Las Palmeras, Mariscal Sucre, 11 de Abril, Eloy Alfaro, San Francisco, Nueva Esperanza, El Dorado, Gilson Toledo, Mendieta Falcones, San Valentín, Nuevo Paraíso, 25 de Diciembre, Las Delicias, Vista Hermosa, Subdivisión Alejandrina Pineda, Segundo Orellana, Villaflora, Mirador, IERAC, Del Chofer, Los Almendros, 9 de Octubre, Perla del Oriente, Unión y Progreso, 24 de Julio, Plan Velasco Ibarra, avenida 20 de Junio, Consejo Provincial, CNE, CNEL, Judicatura, IESS, Parque de la Madre, La Floresta, Santa Rosa, General Farfán, Nuevo Mundo, CEBAF, Puente Internacional, Puerto Camacho, Alma Lojana, 5 de Agosto, Pacayacu, Dureno, entre otros recintos y cooperativas (instalación de infraestructura eléctrica). Cantones Cascales y Gonzalo Pizarro: Centro poblado de Lumbaquí, vía al cerro de Lumbaquí, El Progreso, Las Parcelas, Piedra Bola, Nuevo Paraíso, El Cisne, Aguas Turbias, Unión Independiente, San Pablo, Unión Bolivarense, Playas del Río Tigre, Playas del Río Coca, vía a la central hidroeléctrica Lumbaquí, Batallón de apoyo logístico, Aguarico de Lumbaquí, vía a La Bonita, Flor del Oriente, Sinangoe, San Pedro de los Cofanes, Puerto Libre, Bermejo, Sevilla, Reventador, Gonzalo Pizarro, Dashino, Panduyacu, Campamentos Reventador y San Rafael (trabajos en línea de subtransmisión).

Centro poblado de Lumbaquí, vía al cerro de Lumbaquí, El Progreso, Las Parcelas, Piedra Bola, Nuevo Paraíso, El Cisne, Aguas Turbias, Unión Independiente, San Pablo, Unión Bolivarense, Playas del Río Tigre, Playas del Río Coca, vía a la central hidroeléctrica Lumbaquí, Batallón de apoyo logístico, Aguarico de Lumbaquí, vía a La Bonita, Flor del Oriente, Sinangoe, San Pedro de los Cofanes, Puerto Libre, Bermejo, Sevilla, Reventador, Gonzalo Pizarro, Dashino, Panduyacu, Campamentos Reventador y San Rafael (trabajos en línea de subtransmisión). Cantón Shushufindi: Centro de Shushufindi, El Oro, Eloy Alfaro, Integración Social, La Pantera, 1 de Mayo, 24 de Mayo, 7 de Julio, El Mirador, El Progreso, Jivino Verde, La Primavera, Los Laureles, Poza Honda, Puerto Eno, Puerto Santa Rosa, San Antonio, Secoya, Shuaras, Unión Lojana, Limoncocha, Palmeras del Ecuador, Pompeya, Yamanunka y salida de bahía en subestación Jivino.

Centro de Shushufindi, El Oro, Eloy Alfaro, Integración Social, La Pantera, 1 de Mayo, 24 de Mayo, 7 de Julio, El Mirador, El Progreso, Jivino Verde, La Primavera, Los Laureles, Poza Honda, Puerto Eno, Puerto Santa Rosa, San Antonio, Secoya, Shuaras, Unión Lojana, Limoncocha, Palmeras del Ecuador, Pompeya, Yamanunka y salida de bahía en subestación Jivino. Cantón Cuyabeno (y sectores de Lago Agrio): Tarapoa, Comunidad San Pablo de Kantesiya, Las Mercedes, Los Ángeles, Perla del Oriente, Tierras Orientales, San José, Tigre Grande, 3 de Mayo, Aguas Negras, Brisas de Cuyabeno, Buena Vista, Campamento Dygoil, Cantagallo, Centro Unión, Sansahuari, Santa Elena, Tipishca, Pacayacu, Dureno, Puerto Nuevo, Puerto Sinaí (trabajos en subestación).

Napo

Cantón Archidona: Margen izquierdo de la vía Tena-Archidona desde El Chimbadero, San Jacinto, Chaupishungo, Inchillaqui, Cóndor Mirador, Ayapata, Agua Marina, La Libertad, San Agustín, Andalucía, sectores oeste de Archidona, Sinchi Sacha, Circunvalación, margen izquierdo de la avenida Napo, Piedra Grande, Capoa, San Vicente, Shicama, Santa Rita, Manduro, San Marcos, Batancocha, Yahuari, Rumipamba, Retén; la totalidad de las parroquias Cotundo, Hatun Sumaco y San Pablo de Ushpayacu; Atacapi, planta de agua potable Colonso del GAD Municipal de Tena y Universidad Regional Amazónica Ikiam (reemplazo de aisladores y seccionador en mal estado).

Margen izquierdo de la vía Tena-Archidona desde El Chimbadero, San Jacinto, Chaupishungo, Inchillaqui, Cóndor Mirador, Ayapata, Agua Marina, La Libertad, San Agustín, Andalucía, sectores oeste de Archidona, Sinchi Sacha, Circunvalación, margen izquierdo de la avenida Napo, Piedra Grande, Capoa, San Vicente, Shicama, Santa Rita, Manduro, San Marcos, Batancocha, Yahuari, Rumipamba, Retén; la totalidad de las parroquias Cotundo, Hatun Sumaco y San Pablo de Ushpayacu; Atacapi, planta de agua potable Colonso del GAD Municipal de Tena y Universidad Regional Amazónica Ikiam (reemplazo de aisladores y seccionador en mal estado). Cantón Tena: Barrios Plan de Salud, Eloy Alfaro, San Jorge, Las Guayusas, Palandacocha, Gil Ramírez Dávalos, El Paraíso, San Lucas, Huertos Familiares 2, San Pedro de Apayacu, Las Malvinas, Guinea Chimbana; y la totalidad de las parroquias Pano y Talag (reemplazo de conductor y estructuras). Margen derecho de la vía Tena – Archidona: 21 de Enero, Avate, Santa Inés margen izquierdo, SECAP, Los Pinos, Agencia Nacional de Tránsito (ANT), Uglopamba, San Luis Alto, Dos Ríos, Tereré, El Dorado, Paushiyacu Bajo, Bellavista Alta y Baja (reemplazo de seccionadores y transformador).



Morona Santiago

Cantón Santiago: Bella Unión, Chinganaza, Cambanaca, La Delicia, Nuevo Triunfo, Plan Grande y Ayancas (mantenimiento de estructuras de soporte).

Bella Unión, Chinganaza, Cambanaca, La Delicia, Nuevo Triunfo, Plan Grande y Ayancas (mantenimiento de estructuras de soporte). Cantones Sucúa y Logroño: Parroquia Santa Marianita (desde Av. Troncal Amazónica hasta calle H), El Belén, El Terminal, urbanización Amazonas, La Cruz, Barrio Norte, El Paraíso, El Progreso, Barrio Centro, 8 de Diciembre, 12 de Febrero, Barrio Sur, Aeropuerto, 4 de Octubre, Los Artesanos, El Nazareno; parroquia La Asunción y comunidades, El Triunfo, Huambinimi, parroquia Huambi y comunidades, Logroño y comunidades, parroquia Shimpis y comunidades (recalibración de redes).

Parroquia Santa Marianita (desde Av. Troncal Amazónica hasta calle H), El Belén, El Terminal, urbanización Amazonas, La Cruz, Barrio Norte, El Paraíso, El Progreso, Barrio Centro, 8 de Diciembre, 12 de Febrero, Barrio Sur, Aeropuerto, 4 de Octubre, Los Artesanos, El Nazareno; parroquia La Asunción y comunidades, El Triunfo, Huambinimi, parroquia Huambi y comunidades, Logroño y comunidades, parroquia Shimpis y comunidades (recalibración de redes). Cantón Sucúa: Yukuteis, Seipa y Cayamas (cambio de seccionadores y pararrayos).

Zamora Chinchipe (incluida en el reporte de EERSSA)

Cantón Zamora: Parroquia Sabanilla/El Limón, parroquia Cumbaratza/Timbara y área urbana de la ciudad de Zamora.

Parroquia Sabanilla/El Limón, parroquia Cumbaratza/Timbara y área urbana de la ciudad de Zamora. Cantón Yantzaza: Parroquias Los Encuentros y Chicaña, y sector norte del área urbana de Yantzaza.

Parroquias Los Encuentros y Chicaña, y sector norte del área urbana de Yantzaza. Cantón Paquisha: Parroquia Bellavista y cantón Paquisha.

Parroquia Bellavista y cantón Paquisha. Cantones Centinela del Cóndor y Nangaritza: Todos sus sectores. (Mantenimientos emergentes de operación).

Las empresas eléctricas distribuidoras y la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) señalaron que las maniobras técnicas se concentrarán de forma exclusiva en la franja de 03:00 a 06:00 para mitigar el impacto en las actividades productivas y comerciales de la ciudadanía.

Asimismo, recomendaron a los usuarios desconectar sus equipos y artefactos electrónicos antes del inicio de los trabajos y mantenerse informados a través de los canales oficiales de cada operadora para verificar el restablecimiento paulatino del suministro en sus respectivos sectores.

Preguntas frecuentes

❓ ¿A qué hora se aplicarán los cortes de luz en Ecuador este 17 de octubre?

Se cumplirán en el horario uniforme de 03:00 a 06:00 de la madrugada.

La planificación de contingencia nocturna busca mitigar el impacto productivo mientras se realizan los mantenimientos en el sistema eléctrico.

❓ ¿Por qué se realizan los cortes de luz en Ecuador este sábado?

Por mantenimientos de contingencia, modernización del sistema y repotenciación de redes e infraestructura.

Los trabajos abarcan líneas de transmisión, subtransmisión, alimentadores primarios y corrección de anomalías térmicas en subestaciones.

❓ ¿Qué sectores de Guayas tendrán cortes de luz en Ecuador?

Sectores de Samborondón, Puerto Santa Ana en Guayaquil, Durán, Playas, Posorja, El Empalme, Balao, Bucay y El Triunfo.

Se intervendrán pórticos, subestaciones como Los Arcos y pararrayos en distintos cantones de la provincia.

❓ ¿Qué cantón de Chimborazo está incluido en las desconexiones?

El cantón Cumandá.

La suspensión afectará a sus zonas urbanas y rurales por maniobras de cambio de pararrayos en la subestación a cargo de la Unidad de Negocio Milagro.

❓ ¿Qué trabajos técnicos se ejecutarán durante la desconexión eléctrica?

Reemplazo de seccionadores, conductores, cambio de postes, lavado de pórticos y corrección de puntos calientes.

Las empresas distribuidoras y Celec EP intervendrán en transformadores y bahías para garantizar la estabilidad de la red de energía.

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