La Pro forma registra USD 145,1 millones menos para universidades; Finanzas niega reducción del Fopedeupo

En la Pro forma del Presupuesto General del Estado del 2019 se observa una reducción en el monto asignado para las entidades de educación superior. El recorte sería de USD 145,1 millones; el Ministerio de Finanzas niega una disminución del llamado Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (Fopedeupo).

En el documento enviado a la Asamblea para su tratamiento y aprobación se detalla que para el próximo año están previstos USD 1 297,91. Es decir, 10% menos del monto establecido al 30 de septiembre del 2018, con USD 1 443,04 millones.



Esta situación generó reacciones negativas en el sector de educación superior.

La Universidad Central del Ecuador (UCE) -de las más grandes del país- emitió este domingo, 11 de noviembre del 2018, un comunicado público.



En este mostró su sorpresa ante la disminución en las asignaciones presupuestarias para las universidades e institutos técnicos y tecnológicos. “El impacto amenaza seriamente la sostenibilidad de las estructuras académicas”.



En el caso de la UCE, “la disminución equivale aproximadamente a USD 19 millones”. Además, se indicó que los fondos presupuestados nunca se transfieren totalmente, en especial, los rubros de inversión para infraestructura y laboratorios. “Casi siempre estos rubros son disponibles tardíamente, en agosto y septiembre, de modo que resulta una proeza utilizarlos antes de que el Ministerio cierre el año fiscal, lo que ocurre en noviembre”.



Sobre el tema, Andrés Santos, presidente de la Federación de Estudiantes Universitario del Ecuador (FEUE), opinó que con este recorte no se podrá aumentar la oferta académica “no entiendo cómo van a poder aumentar la oferta académica y abrir más cupos”.



Desde hace ocho meses, como primera resolución del Consejo de la FEUE –recuerda- decidieron trabajar en defensa de los ingresos para la educación pública. En octubre, por ejemplo, tuvieron una reunión con representantes de la Secretaría de Educación Superior. Ahora, frente a estos datos buscan una nueva reunión pero con el titular de la Secretaría, Adrián Bonilla.



Consultado por este Diario, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, señaló que “no se ha bajado el presupuesto a las universidades”.



El titular de la Cartera indicó que lo importante es que no se “ha topado el fondo de las universidades”. Martínez se refiere al Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (Fopedeupo).



“Nosotros no lo topamos (al fondo). Luego tenemos que hacer una comparación de acuerdo con lo asignado en el 2018 y 2019. Hoy (viernes) hubo una reunión con las universidades para explicar esto, ya que se está comparando con el (monto) codificado y encontrar espacios de corrección a futuro”.



Martínez dijo que “no se está afectando el presupuesto de las universidades. Educación y Salud son temas importantes para el Estado”, concluyó.



En la Pro forma, que es analizada por la Comisión de Desarrollo Económico del Legislativo, se observa que la mayoría de las instituciones de educación superior tendrán el próximo año un monto inferior. Entre ellas están la Universidad Regional Amazónica Ikiam (-21,6%), la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo (-17,9%), la Universidad Técnica de Manabí (-17,7%), la Universidad de Investigaciones de Tecnología Experimental Yachay (-16,9%), Escuela Politécnica Nacional (-14,1%). Y, la Universidad Central (-12,7%) y de Guayaquil (-11,5%).



También hay algunas que sí registran un incremento como la Universidad Estatal de Bolívar (6,96%), la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas (2,02%) y la Universidad Estatal Península de Santa Elena (6,68%).



El rubro total de la Pro forma asciende a USD 31 318 millones, sin compra de combustibles.