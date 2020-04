Gobierno anuncia ‘nueva normalidad’ en Ecuador desde el 4 de mayo del 2020; ¿finaliza la cuarentena por el covid-19?

LEA TAMBIÉN

"Vamos a pasar del aislamiento al distanciamiento". La ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció la mañana de este viernes 24 de abril del 2020 que Ecuador está próximo a cumplir la cuarentena y que, por lo pronto, a partir del 4 de mayo el país entrará en una etapa de "nueva normalidad" en medio de la crisis por el coronavirus.

La medida implica la reactivación de sectores. "No podemos permanecer encerrados en casa", dijo Romo; sin embargo, enfatizó que esta nueva etapa no implicará un regreso a la vida como se conocía antes de la llegada de la pandemia del covid-19 al Ecuador.



"No significa que vamos a volver a lo que era enero o lo que era febrero. Es una nueva normalidad lo que vamos a tener después del coronavirus. Las cosas se harán de forma muy paulatina", dijo la Ministra, quien puntualizó que el presidente Lenín Moreno, al final de la tarde de este 24 de abril del 2020, anunciará los detalles, horarios y acciones que se van a emprender en esta nueva etapa para combatir el coronavirus.



Ecuador cumple medidas de restricción desde la noche del 16 de marzo último, cuando Moreno declaró un estado de excepción y suspendió la jornada laboral presencial. El sistema de transporte público no opera en ciudades como Quito; en tanto que en el país no hay vuelos comerciales ni transportación terrestre interprovincial. De 14:00 a 05:00 rige un toque de queda a escala nacional.

Romo habló de nuevos protocolos para la etapa de distanciamiento, que incluirán distintos horarios para las actividades y para el uso del transporte público. "Vamos a trabajar para que ninguna ciudad tenga ningún día horas pico. Tenemos que evitar coincidir en el transporte público miles de personas".





El semáforo continúa en rojo una semana más



La semana del 27 de abril al 1 de mayo será de preparación para el diseño del plan de distanciamiento social; con estudios y definición de modelos para la reactivación de las actividades comerciales y laborales, y la definición del plan piloto para el sector de la construcción bajo cumplimiento de protocolos sanitarios.



Eso significa que el semáforo continuará en rojo una semana más. A partir del 4 de mayo habrá actividades que se retomen con la vigencia del periodo de distanciamiento. "El gran desafío es la disciplina y la organización" dijo Romo.



Hasta entonces, la instrucción para los ecuatorianos es la de permanecer en casa, pero desde el 4 de mayo las medidas van "a ser mucho más complicada" -puntualizó la Ministra- porque los ciudadanos deberán "cumplir horarios, estar pendientes del semáforo, tener precaución en cambiar nuestros hábitos de tocar un pasamanos, una puerta, de darnos la mano. Llevar siempre mascarilla, la mascarilla bien puesta. No prestarnos la mascarilla con otras personas, pero también es una gran responsabilidad compartida con los GAD".



Romo puso como ejemplo lo ocurrido con el Mercado Mayorista de Ambato, que este 24 de abril del 2020 a las 04:00 volvió a abrir sus puertas con nuevas medidas de bioseguridad para evitar la propagación del covid-19.





No se trata de un regreso a actividades normales



La Ministra de Gobierno fue enfática en precisar que la nueva etapa que empezará el 4 de mayo no implica el regreso a actividades normales en Ecuador. Detalló que, por ejemplo, durante el nuevo período denominado de distanciamiento se deberá guardar una distancia de al menos de 1,5 metros entre las personas, en todos los espacios.



Según Romo, Ecuador está listo para dar este paso. "Hemos visto la etapa más dura, el rostro más duro de esta pandemia, pero podemos decir que ya pasó el pico en la mayor parte de las provincias del país".



Sin embargo, Romo admitió que es importante que la ciudadanía no se confíe. "El virus va a estar aquí por muchos meses" y advirtió que una sensación de falsa seguridad podría llevar a nuevos brotes del covid-19 en Ecuador. "Estamos cambiando de etapa, de instrucciones, pero no significa que la emergencia se haya terminado".



Otro factor que se tomó en cuenta para abrir el país a esta nueva etapa fue la capacidad de hacer pruebas para diagnosticar la enfermedad. Según Romo, países que han tenido éxito en enfrentar la pandemia han llegado a hacer 7 000 pruebas por cada millón de habitantes.



Ecuador, dijo la funcionaria de Gobierno, "necesita acercarse a esta capacidad de pruebas que han tenido los países que han podido enfrentar con mejores condiciones esta pandemia. Estamos lejos, pero hemos multiplicado nuestra capacidad para hacer las pruebas y esto nos va a ayudar en la próxima etapa".



Según la Ministra, Ecuador registra ya una desaceleración de contagios de covid-19. Un indicador de esto son las caídas en las atenciones en emergencia. "Esta línea nos muestra que una vez pasado el pico, los días más duros, hemos recuperado cifras que se parecen mucho a la época previa al coronavirus".

Sin embargo, un descuido de la ciudadanía en la etapa de distanciamiento social podría generar una nueva aceleración en la curva de contagios. Si esto sucede, señaló Romo, se pensará en nuevas medidas de aislamiento.



Por ello cada, ciudadano, empresas y las instituciones tendrán la próxima semana para organizarse y evitar que esto ocurra, dijo. La Ministra hizo un llamado a que las empresas fortalezcan sus departamentos de salud, para establecer procedimientos de control de la enfermedad.



Las diferentes provincias del país enfrentarán esta nueva realidad de acuerdo con el semáforo.

"El pedido sigue siendo prudencia, disciplina, organización. Vamos a necesitar mejor organización y más disciplina que en este período para poder enfrentarnos a la próxima fase", dijo Romo. Y advirtió que "si se empiezan a saturar las camas de hospitales podemos volver a ponernos en mayores restricciones y volver al aislamiento. Depende de todos nosotros".







Eventos masivos y actividades al aire libre

El 2 de abril del 2020 el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) decidió que "se suspenden los eventos masivos y espectáculos públicos durante los meses de abril y mayo" en Ecuador. Aún no hay un plan para la reapertura de salas de cine ni autorización para conciertos, espectáculos o actividades con público.



Respecto a las actividades al aire libre, la Secretaria de Deportes presentó este viernes "un inicio de lo que sería un plan de manera muy cuidadosa, con horarios controlados, con distancia, que se podría aplicar a partir del próximo mes", en materia de deportes y actividades al aire libre, señaló la Ministra de Gobierno. Por ahora, no hay autorización para actividades en parques o en escenarios deportivos de Ecuador.





Reactivación del sector de la construcción



Durante la última semana de abril, en la que el país seguirá en aislamiento, algunos proyectos públicos y privados del sector de la construcción se reactivarán, informó la Ministra, en cadena nacional.



Estas obras servirán como un piloto que permitirá que el país esté mejor preparado. Se dará prioridad a construcciones de infraestructuras de salud y a emergencias viales.



Asimismo, otros sectores que forman parte de la cadena de producción del sector de la construcción también reanudarán sus actividades como registros de la propiedad, anunció la funcionaria.



Las únicas obras que podrán volver a iniciarse serán las que cuenten con una notificación que será entregada individualmente, dijo Romo. Otro sector que también podría activarse durante la próxima semana será el del comercio. "En lo que tiene que ver con entrega a domicilio, pedidos en línea también vamos a abrir algunos pilotos", aseguró la Ministra.





Hasta este 24 de abril del 2020 el Gobierno de Ecuador ha confirmado 22 719 casos de personas afectadas con la pandemia del covid-19. Asimismo, ha reportado 1 636 muertes en el contexto del coronavirus: 576 fallecidos por covid-19 y otros 1 060 por sospecha del nuevo virus.