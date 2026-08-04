Ecuador exportará 10,8 millones de barriles de petróleo y prevé ingresos por 872 millones de dólares

El Gobierno de Ecuador, a través de EP Petroecuador, adjudicó la exportación de 10,8 millones de barriles de petróleo al mercado internacional, una operación que proyecta ingresos por 872 millones de dólares para el Estado. Los embarques se realizarán entre agosto y octubre de 2026, luego de cinco concursos públicos internacionales en los que participaron empresas calificadas por la estatal petrolera.

Las adjudicaciones comprenden 7,92 millones de barriles de crudo Oriente y 2,88 millones de barriles de crudo Napo. El precio de venta se definirá con base en el marcador internacional West Texas Intermediate (WTI), referencia utilizada para valorar el petróleo ecuatoriano en los mercados internacionales.

Petróleo de Ecuador aportará millones de dólares por barriles exportados

Según el boletín difundido por EP Petroecuador este 4 de agosto de 2026, las empresas Unipec America Inc. y PetroChina International Co. Ltd. presentaron las mejores ofertas en los procesos realizados el 27 de julio. Como resultado, Unipec obtuvo dos adjudicaciones y PetroChina tres, para la comercialización del crudo ecuatoriano.

Los concursos establecieron diferenciales comerciales sobre el precio del WTI, mecanismo habitual en la industria petrolera que ajusta el valor final del crudo según su calidad, demanda y condiciones del mercado. En el caso del crudo Oriente, los diferenciales adjudicados oscilaron entre -10,70 y -6,88 dólares por barril, mientras que para el crudo Napo se fijó un diferencial de -14,50 dólares por barril.

Para estos procesos, Petroecuador convocó a más de 40 compañías inscritas en el Registro de Proveedores de la Gerencia de Comercio Internacional, con el objetivo de promover una mayor competencia entre compradores y obtener mejores condiciones comerciales para el Estado.

Mercado internacional y nuevos contratos para Ecuador

La operación se produce en un contexto de alta volatilidad en los mercados energéticos. Durante julio, el precio del WTI registró fuertes variaciones debido a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, factor que influye directamente en el valor del petróleo ecuatoriano y en los ingresos por exportaciones.

Como se publicó en EL COMERCIO el 23 de julio de 2026, el transporte de crudo por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) aumentó 11,7 % durante el primer semestre del año, lo que fortaleció la capacidad logística para sostener la producción y la exportación nacional. Ese incremento permitió respaldar el flujo de petróleo destinado tanto al abastecimiento interno como a los mercados internacionales.

Exportaciones de crudo entre agosto y octubre

Los cargamentos adjudicados serán despachados entre agosto y octubre de 2026. De acuerdo con Petroecuador, las exportaciones se ejecutarán bajo concursos internacionales y estarán referenciadas al WTI, mecanismo que permite determinar el precio final del petróleo ecuatoriano de acuerdo con el comportamiento del mercado global.

La empresa pública señaló que continuará realizando procesos competitivos y transparentes para la comercialización de hidrocarburos, conforme a la normativa vigente y a los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional.

Preguntas frecuentes sobre la exportación de petróleo de Ecuador:

❓ ¿Cuánto petróleo exportará Ecuador y cuánto espera recibir por estas ventas? Ecuador exportará 10,8 millones de barriles de crudo y proyecta ingresos por 872 millones de dólares.

EP Petroecuador adjudicó cinco concursos públicos internacionales para la exportación de 7,92 millones de barriles de crudo Oriente y 2,88 millones de barriles de crudo Napo. Los embarques se realizarán entre agosto y octubre de 2026. ❓ ¿Cómo se determina el precio del petróleo ecuatoriano en estas exportaciones? El precio se calcula con base en el marcador internacional West Texas Intermediate (WTI), más un diferencial comercial.

Los contratos utilizan como referencia el WTI, indicador del mercado internacional. Sobre ese precio se aplican diferenciales que dependen de factores como la calidad del crudo, la demanda y las condiciones del mercado. Para el crudo Oriente, los diferenciales oscilaron entre -10,70 y -6,88 dólares por barril, mientras que para el crudo Napo se fijó un diferencial de -14,50 dólares por barril. ❓ ¿Qué empresas obtuvieron los contratos de exportación? Unipec America Inc. y PetroChina International Co. Ltd.

Según EP Petroecuador, Unipec obtuvo dos adjudicaciones y PetroChina tres, tras presentar las mejores ofertas en los concursos internacionales realizados el 27 de julio de 2026. En los procesos participaron empresas previamente calificadas por la estatal petrolera. ❓ ¿Cuándo se realizarán los embarques del crudo? Los cargamentos serán exportados entre agosto y octubre de 2026.

Las adjudicaciones corresponden a cinco concursos internacionales y forman parte del cronograma de comercialización de hidrocarburos de EP Petroecuador para el segundo semestre del año. ❓ ¿Por qué influye el precio internacional del WTI en los ingresos de Ecuador? Porque el valor del petróleo ecuatoriano se referencia al WTI, por lo que sus variaciones impactan directamente en los ingresos por exportación.

La operación se desarrolla en un escenario de alta volatilidad del mercado energético. Según Petroecuador, el uso del WTI como referencia permite determinar el precio final del crudo ecuatoriano de acuerdo con el comportamiento del mercado internacional, lo que influye en los recursos que recibe el Estado por sus exportaciones.

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