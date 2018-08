Gina Watson: ‘Ecuador reconoce derecho a la salud de los extranjeros’

LEA TAMBIÉN

Hace más de 72 horas, Gina Watson, una médico de Nicaragua, asumió el cargo de representante de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud (OPS/OMS) en Ecuador.

Ella llega a este cargo en un ambiente marcado por la declaratoria de emergencia en tres provincias, por la llegada masiva de venezolanos al país y la movilización de recursos de salud a la frontera norte.



¿Cuáles son las expectativas que tiene sobre su trabajo en Ecuador?



Cumplir con los compromisos en materia de salud, de cooperación técnica y estrechar nuestra relación con gobiernos para aportar en los planes de desarrollo. Hay retos como el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.



Para cumplir esas metas, ¿cuáles serán los pasos a seguir?



Acompañamos con cooperación técnica para que se alcancen los objetivos. Buscamos mantener logros como la cobertura de vacunas y eliminación de enfermedades. La meta es un acceso universal a la salud.



¿La región está en buen camino para cumplir con esos objetivos?



Sí, es una región en la que se han hecho esfuerzos importantes para contener enfermedades como el sarampión. En los próximos años se espera eliminar la malaria y enfermedades crónicas como la diabetes.



¿Cómo mantener logros como la eliminación del sarampión y otras frente a la movilidad humana?



No es un reto reciente. Con el fondo rotatorio (para vacunas), se garantiza la calidad y la llegada de las dosis. La disponibilidad está vinculada a la organización del país. El problema de movilidad no afecta la entrega de dosis. El tema es cómo se hace accesible en cualquier momento. La prevención es básica.



¿La prevención se mantiene en primer plano?



Sí, hoy vivimos en un mundo globalizado. La idea es vigilar el sistema de control transfronterizo para evitar que los problemas de un país se extiendan. La regulación sanitaria y la vigilancia epidemiológica son necesarias.



En este año se dio una alerta por el sarampión, ¿cómo se lo manejó?



La intervención fue temprana. Una vez que tuvimos certeza de que (el sarampión) fue asociado a la movilidad se hicieron barreras de contención.



En el país se destinaron unos USD 9 millones para prevención del sarampión, ¿qué se hizo en Colombia?



El tránsito de extranjeros es mayor en la frontera y dentro del país. Lo que implicó una activación del sistema de salud público y privado. También se aseguró la colocación de vacunas y una identificación de enfermedades de forma rápida.



¿Con estas acciones se ha logrado contener el sarampión en la región?



Sí y tenemos un registro, sabemos el número de casos y las disposiciones.



¿Cómo está la vacunación en países como Venezuela, en donde se concentra el mayor número de casos?



Se ha tratado de garantizar la dotación de la vacuna.



¿Hay una preocupación sobre un posible colapso en el sistema público de salud por la entrada de extranjeros y una atención gratuita?



Es complicado responder, ya que cada país tiene sus alcances y coberturas. Lo que sí tenemos claro es que la cobertura no está copada. Hay registros de que más del 80% de los problemas se resuelven en atención primaria. Lo más copado son los hospitales gineco-obstétricos.



¿Considera que la declaratoria de emergencia llegó a tiempo?



Es importante que el país reconoció que se requiere una respuesta inmediata para garantizar el derecho a la salud de los extranjeros. El proceso ayuda a identificar opciones de movilización de recursos, incluso a nosotros como entidades internacionales. Como dice la ex canciller de Colombia: los países latinoamericanos no están acostumbrados a la movilización de personas en la región. Estamos aprendiendo.



Datos



Su trayectoria. Gina Watson estuvo a cargo de la oficina de OPS/OMS en Colombia. Tiene una experiencia de 40 años en salud y trabajó en colaboración con 14 gobiernos en el Caribe y Centroamérica.



Su pensamiento. La colaboración interinstitucional es la clave.