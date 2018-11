Ecuador debe eliminar el 90% de aranceles con México

LEA TAMBIÉN

El Gobierno nacional espera que entre enero y febrero del próximo año comiencen las negociaciones con la Alianza del Pacífico, para que el bloque considere aceptar a Ecuador como Estado asociado.

Uno de los primeros pasos que debe dar el país es eliminar aranceles “en por lo menos un 90% del comercio con México”, dijo Javier Latorre Vaca, coordinador de la Integración Económica Latinoamericana del Ministerio de Comercio Exterior.



Con los otros tres miembros del bloque, que son Colombia, Perú y Chile, el comercio ya está desgravado en esa medida.



“Hay un acuerdo de la Organización Mundial de Comercio, que dice que debe ser al menos el 90%, aunque la costumbre suele ser reducir aranceles entre el 94 y 96%, que puede ser medido en número de partidas arancelarias o en total del comercio cubierto”, manifestó.



En el marco de la conferencia La libertad de comerciar: Ecuador en la Alianza del Pacífico -organizada el martes anterior por la Universidad San Francisco de Quito- el funcionario añadió que Ecuador debe reducir barreras no arancelarias, entre ellas, los reglamentos técnicos.



“No se va a emitir un reglamento técnico más hasta que se revisen todos los emitidos. Eso es parte del proceso de racionalización de las medidas”, dijo el funcionario.



Aunque no se han precisado fechas para comenzar este proceso de eliminación de barreras, el Gobierno espera que las negociaciones con la Alianza del Pacífico tomen entre 12 y 18 meses.



Ese es el tiempo que se ha estimado en la negociación que ya lleva adelante el bloque con otros cuatro países, que solicitaron ser Estados asociados antes que Ecuador.



Roberto Canseco, encargado de negocios de la Embajada de México en Ecuador, destacó que la nación azteca está interesada en que el país forme parte de la Alianza, para potenciar el nivel de inversión y de comercio.



“Uno de los productos importantes de Ecuador es el camarón, que nosotros también producimos. Por ello hay que encontrar soluciones en el sentido de la calidad, el precio, la disponibilidad o estacionalidad”, dijo.



Añadió que debido a que México estuvo concentrado en la renegociación del Tlcan con Canadá y Estados Unidos, no se ha podido avanzar antes con Ecuador en las conversaciones para un acuerdo comercial más completo.



Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), señaló que es beneficioso para el país formar parte del bloque, porque la apertura comercial se traduce en mayores exportaciones.



Sin embargo, existen sectores sensibles en los que el vocero consideró que se deberán tomar consideraciones en relación con los tiempos en los que se negocie la eliminación de aranceles.



Uno de esos sectores es el automotor. “Un acuerdo con la Alianza es negativo para el país, porque saldrán más divisas y afectará a la economía”, comentó David Molina, director de la Cámara de la Industria Automotriz.



El vocero del gremio considera que si Ecuador decide avanzar en esta decisión, se requiere una política de desarrollo para el sector.



Este gremio pide una política comercial que converja con la industrial y que le permita competir en igualdad de condiciones con países como México o Colombia.



La industria ecuatoriana actualmente debe pagar 15% para CKD (motor, puertas y otras partes del vehículo).



Otro sector sensible a este acuerdo es el arrocero.

Javier Chon Lama, presidente de la Corporación de Industriales Arroceros del Ecuador (Corpcom), advirtió que Ecuador se debe preparar para ingresar en la Alianza. De lo contrario, “significaría la quiebra del sector arrocero”, por los niveles de competitividad.