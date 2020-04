Ecuador registrará casos de covid-19 según fecha de inicio de síntomas en pacientes y no con resultado de prueba

LEA TAMBIÉN

Desde ayer, martes 7 de abril, en un gráfico, con información que entrega el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional, sobre los casos confirmados de covid-19, defunciones, por provincias, hay un cambio. Las curvas se elaboran con la fecha de inicio de síntomas y no con la fecha en la que se obtiene el resultado de la prueba diagnóstica.

La mañana de este miércoles 8 de abril del 2020, en Radio Quito, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, aclaró que no se ha cambiado ninguna fórmula de cálculo. "No se está utilizando ningún cálculo en las estadísticas de salud y de emergencia; no se está sacando una tasa de defunción".



Lo que presentan -explicó- es una curva con la cantidad de personas contagiadas. Pero hasta el lunes en el informe diario aparecían más casos, según el día en que el laboratorio registraba el resultado de la prueba. Y puso un ejemplo: "si hoy tenemos una cantidad de pruebas cuyo ingreso está retrasado, es un problema que estamos atendiendo, pero tenemos pruebas que se hicieron y ya hay los resultados y no han sido ingresados al sistema, supongamos que se ingresa el resultado de mil (pruebas positivas), porque son mil la cantidad de pruebas que aún nos falta por ingresar, van a decir qué cantidad de casos subió de ayer para hoy". Eso no es muy real, no refleja el momento, señala la funcionaria, porque si los síntomas empezaron hace 15 días y se le hizo la prueba hace una semana, la realidad es que la persona superó el contagio. No sería correcto poner la cifra como un aumento (de casos). Eso es más útil en términos epidemiológicos para tomar decisiones".

Hasta ayer, en el país se registran 3 995 casos de covid-19; 220 fallecidos por la enfermedad, comprobado con prueba diagnóstica. Y otros 182, muertes probablemente a consecuencia de este mal.



"No es fácil evitar la sensación de inconsistencia (de las cifras); en todos los países del mundo se está discutiendo eso. No es un momento sencillo, también hay muchísima angustia entre la población, una tendencia a buscar culpables en todo momento", dijo, negando que el Gobierno busque esconder las cifras del número real de casos de contagiados con esta coronavirus. "Para nosotros (Gobierno) plantear las cifras con toda la crudeza del caso es indispensable inclusive para lograr mayor obediencia y disciplina de la población", dijo.

Hasta las 10:06 de hoy no se conoce la hora en que el COE nacional ofrecerá información nueva. Solían hacerlo hasta las 11:00. Ayer dijeron que lo harían en la tarde, en el informe de las 17:00. Pero recién se entregaron los datos a las 18:20, sin ninguna explicación.



El primer caso positivo de covid-19 fue anunciado el 29 de febrero, por la exministra de Salud, Catalina Andramuño. La mujer llegó al país el 14 de febrero, procedente de España, en donde residía. El 11 de marzo declaró emergencia sanitaria. Desde el 13 de marzo se suspendieron las clases. El 16 de marzo, el Ejecutivo declaró estado de excepción y hubo más restricciones.