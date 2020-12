Ministerio de Educación dice que es urgente que 150 261 profesores fiscales vuelvan al trabajo presencial

Emergencia sanitaria, pero también educativa enfrenta Ecuador por la pandemia. Por ello -según el Ministerio del ramo- en enero, después de nueve meses de trabajo remoto, 150 261 profesores fiscales deberán volver a las labores presenciales en sus planteles.

Hasta el domingo 20 de este mes, los directivos de los 12 500 centros públicos del país deberán enviar el plan de retorno progresivo y alternado de su planta. La propuesta debe incluir cuántas horas y qué días a la semana acudirán los maestros. Además, un detalle de cómo garantizarán medidas de bioseguridad para evitar la propagación del coronavirus: aforo, provisión de insumos de higiene, mantenimiento de lavabos, etc.



“Tenemos datos que nos permiten hablar de una alerta roja muy fuerte en el sistema educativo, por lo que consideramos urgente activar a los profesores”, apuntó la ministra Monserrat Creamer.



Una de las fuentes de los datos es Carmenta. La plataforma de ingreso de notas, envío de tareas y planificación del Magisterio les ayuda a saber que hay estudiantes que no entregan los portafolios (carpetas con los deberes).



“Aunque eso no implica abandono escolar sino necesidad de apoyo”.

Además -detalla la Ministra- le preocupan los reportes semanales de las labores docentes durante el teletrabajo. Los propios profesores (5,5% del total) les dicen que no se han contactado con sus estudiantes. Y al preguntarles por qué, unos responden ‘no tengo medios’ y otros ‘no es mi responsabilidad hacerlo’.



Aparte de eso -anota Creamer- la curva de docentes que empieza a dejar de reportar semanalmente las actividades que realiza en el teletrabajo ha llegado al 5%.

Según Creamer, el Gobierno les volverá a pagar por ocho horas diarias, sin la reducción salarial que tuvieron por seis meses. Por lo que ya es tiempo -explica- de que regresen a sus instituciones, lo que les permitirá hacer un mejor seguimiento de su desempeño; retroalimentarse entre ellos. “Toda la sociedad trata de reactivarse, por qué no el Magisterio, que en su mayoría ha trabajado con vocación en estos meses”.



El maestro Darwin Portilla afirma que no se rehúsan a regresar al trabajo presencial, pero sí exigen las condiciones para no contagiarse. “¿Cuál es la finalidad de volver a los planteles, si los estudiantes continuarán en clases no presenciales?”, pregunta, como otros maestros consultados.



Él tendría que trasladarse desde el sur de Quito hacia su plantel, ubicado en el Centro Histórico. Y dejar solos a sus hijos en casa. Quiere que le expliquen qué ocurrirá en caso de que él o uno de sus compañeros contrajera el virus.



Para protegerse del coronavirus -sostiene el maestro Santiago Zambrano- sería necesario que les apliquen pruebas diagnósticas, de forma periódica, no solo una, sino varias veces en el mes. “Durante los fines de semana, alguien puede resultar infectado”.

Ese pedido hicieron gremios como la Red de Maestros y la UNE. Sin embargo, Educación respondió que esa no es su competencia sino de Salud.



Y se recordó que en los planteles que volvieron a clases, con planes pilotos, la Cartera de Salud hace pruebas al círculo de los contagiados. No existen recursos para aplicarlas de forma masiva. El autocuidado -precisó Creamer- es responsabilidad de cada docente, que debe seguir medidas para minimizar los riesgos.



En países como Argentina, Alemania y España, los gobiernos sí ofrecieron pruebas gratuitas a los profesores.



En Alemania, también se reorganizó al alumnado por niveles. Por ejemplo, los quintos y sextos formaron una unidad. Las distintas unidades no se juntaron entre sí. Para evitarlo, sus clases empiezan y concluyen a horas distintas.

En varios países del mundo, comenta el epidemiólogo Marcelo Aguilar, retomar actividades educativas y las frecuencias de transporte han sido las dos principales razones para que se produzca una mayor transmisión del virus.



“Proyecciones indican que hasta enero, entre 35 y 40% de la población ecuatoriana va a contraer covid-19 y tendrá alguna inmunidad. El resto aún estará expuesta y susceptible”.



Para el especialista, en la decisión de movilizar a profesores y a otros trabajadores, también se debe evaluar el peso que tendrán en el transporte público. “Las actividades presenciales y, por ende, el uso de buses generarán un aumento de la transmisión, que es consecuencia de la proximidad de personas en sitios cerrados, que emiten gotas de saliva”.



Al maestro David Bosmediano le preguntaron el número de placa de su vehículo, para armar los horarios de asistencia a su colegio fiscal, ubicado en el centro norte de Quito. Por ello asume que no deberá acudir todos los días.



Él se movilizará en su auto o en su bicicleta, desde su casa en Cotocollao. Pero le inquieta que varios de sus compañeros deban tomar transporte público, ya que viven en el sur. Todos estarán en contacto.



Silvia Salgado, integrante de la Mesa de Educación del Legislativo, coincide en la necesidad de reactivar las labores presenciales en los planteles. Pero pide pensar en planes para no saturar a los hospitales.

“Hay un evidente debilitamiento de la calidad educativa, incluso los alumnos se han relajado”. Pero pide detalles sobre el presupuesto para dotar de insumos de bioseguridad, como jabón, alcohol e incluso termómetros. Recuerda que en este año se cuenta con USD 1 000 millones menos de un presupuesto, que será prorrogado en el 2021.



“La educación virtual ya no aguanta más, es necesario volver a reconstituir el mundo educativo”, apunta Juan Samaniego, pedagogo y director de Desarrollo y Autogestión.



Sin embargo, espera que no se trate de una simple medida administrativa de pedir ‘que regresen los profesores’. Es una oportunidad -señala- de avanzar hacia la autonomía institucional; que los planteles no estén tan atados a los distritos, que tengan capacidades de tomar sus mejores decisiones.



Si una profesora -ejemplifica- ve que un 70% de niños no sabe leer, obviamente debería dedicarse a enseñarles eso. Aunque implique no cumplir con el currículum.