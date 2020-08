Ecuador y China inician negociaciones por la flota pesquera

LEA TAMBIÉN

La predisposición de China a que sus barcos pesqueros en altamar sean supervisados por autoridades de Ecuador es uno de los puntos de partida para la mesa de negociaciones entre los dos países.

Para Roque Sevilla, quien junto a la ambientalista Yolanda Kakabadse asesora al Gobierno en ampliar la protección de Galápagos, es “una forma de aceptar el reclamo ecuatoriano” por la amenaza de embarcaciones chinas a la conservación de las islas.



“Me parece importante, porque en el pasado China no aceptaba en absoluto que se le observe nada de su gigantesca flota pesquera. Este rato creo que tiene que ver con una política internacional que tienen ellos respecto de su imagen en el campo ambiental”, dijo.



El canciller Luis Gallegos informó la posición de China en una comparecencia a la Comisión legislativa de Desarrollo Económico. Pero César Rohón (PSC), uno de sus integrantes, dijo que lo que se requiere es “generar un aspecto regulatorio permanente, no un tema coyuntural”.



Mientras tanto, el embajador de China en Quito, Chen Guoyou, se pronunciará hoy, 6 de agosto del 2020, en una rueda de prensa.



Gallegos también dijo que China se comprometió a establecer canales de comunicación para que se reporte a su Gobierno cualquier indicio de pesca ilegal por parte de su flota. “China garantiza ‘tolerancia cero’ con todas sus embarcaciones que incurran en pesca ilegal y con las empresas a las cuales pertenezcan”, expresó el jefe de la Diplomacia ecuatoriana.

Además, adelantó que los barcos pesqueros chinos entrarán en una “moratoria de pesca” durante septiembre y noviembre en altamar, al oeste de la zona de protección de las Galápagos, en donde vienen operando desde el 16 de julio pasado, cuando fueron avistados por la Armada.



El asambleísta Rohón señaló que esta moratoria en la pesca debiera empezar de inmediato, porque actualmente las flotas de los países ribereños del Pacífico Sur se encuentran en veda por 75 días.



“De no ser así, ellos (los chinos) siguen pescando los recursos que nosotros dejamos de pescar para proteger a la naturaleza, a la reproducción marina, y ellos se benefician del esfuerzo nuestro para cuidar los recursos. Esto no tiene presentación”, dijo.



Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, cree que los ofrecimientos de China no resuelven el problema de fondo: eliminar la pesca ilegal.



Leone calificó como “una burla” la moratoria de pesca entre septiembre y noviembre para las embarcaciones chinas. “Son meses en los que los recursos que ellos capturan no están disponibles por temas de temperaturas”, acotó.



Tanto Leone como Rohón coincidieron en que se debe avanzar en la discusión de medidas de ordenamiento necesario para la flota en altamar, ya que Ecuador y China son parte de la Organización Regional de Ordenación Pesquero del Pacífico Sur.



Los compromisos para arrancar con las negociaciones entre los dos países se dieron la madrugada del miércoles 5 de agosto, tras conversaciones mantenidas entre el canciller Gallegos y autoridades chinas en Quito y en Pekín.



Estos contactos diplomáticos derivaron en un primer encuentro de las autoridades del Buró de Pesca del Ministerio de Agricultura de China con el embajador del Ecuador en Pekín, Carlos Larrea.



En la reunión se produjo un intercambio de información sobre las acciones urgentes que Ecuador requiere por parte de China, en el marco de la “Asociación Estratégica Integral”, un acuerdo bilateral suscrito en el 2016 entre los dos países para profundizar sus relaciones.



Así, desde ayer, las delegaciones acreditadas por ambos países iniciaron conversaciones bilaterales con este propósito, a través de reuniones virtuales, con el fin de negociar sobre varios temas, agregó un comunicado de la Cancillería.

Para el exalcalde y empresario turístico Roque Sevilla, este avance es “una oportunidad importantísima para establecer reglas de juego muy específicas”.



Entre sus propuestas está que se establezca una reserva en el área por la que migran las especies protegidas de Galápagos, desde una cordillera marina hasta la isla de Cocos, que llega a Costa Rica.



“Ahí lo que queremos hacer es una reserva marina nueva de unos 240 000 kilómetros cuadrados, casi el territorio del Ecuador”, señaló Sevilla, quien resaltó que hay una disposición del país centroamericano para apoyar esta gestión.



En las últimas dos semanas Ecuador ha establecido contactos con Chile, Perú, Colombia, Panamá y Costa Rica, para articular una posición regional frente a la presencia de buques extranjeros cerca a su mar.



“Esta es una reacción más allá de un país o de una región”, comentó Sevilla. Ayer hubo una reunión extraordinaria de la comisión permanente del Pacífico Sur.