Ecuador pedirá a China que levante las restricciones a empresas camaroneras

El ministro de la Producción, Iván Ontaneda, encabezará la delegación gubernamental que viajará a China para buscar una solución, con las autoridades aduaneras de ese país asiático, a la prohibición de ingreso de lotes de camarón nacional.

El pasado 26 de agosto de 2019, explicó, China envió notificaciones al país de que lotes de cinco empresas del país recibieron una alerta fitosanitaria porque se detectó, supuestamente, la presencia de los virus de la mancha blanca y la cabeza amarilla. Se trató de alrededor de ocho contenedores.



Esto generó la suspensión temporal de envíos que hacen las compañías hacia China.



Este lunes 16 de septiembre del 2019 , a las 09:00 de Beijing, las autoridades ecuatorianas mantendrán una reunión técnica con la Administración General de China. En el grupo participará el viceministro de la Producción, Diego Caicedo, quien viajó a China la semana pasada y representantes del sector acuícola y camaronero.



"Hablaremos sobre el impacto comercial de la medida en Ecuador. Somos el primer proveedor de camarón para China. Las exportaciones superan los USD 660 millones, el 47% del mercado".



La propuesta del país es que se levanten las restricciones, en base a la normativa de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Se pedirá a las autoridades de Aduana chinas que visiten el país y verifiquen in situ la calidad de los procesos.



Ontaneda indicó que no regresará mientras no haya una solución definitiva al tema. "No tengo fecha de retorno".



Aclaró que las exportaciones de camarón del país a China no están suspendidas en total. El problema, por ahora, es solo para embarques puntuales; no indicó el volumen de la carga.



Además, agregó que hay un estricto control técnico del crustáceo nacional y que no hay problemas de salud.