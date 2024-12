En Ecuador, el 2025 llega con un proceso electoral en el que la decisión de los ecuatorianos puede dar un giro al panorama o marcar la continuidad del mandato de Daniel Noboa. En cualquiera de los escenarios, las políticas y acciones que se tomen tendrán consecuencias. La economía es uno de los ejes propensos a experimentar repercusiones y cambios.

Antecedentes

Hay que tomar en cuenta que Ecuador termina el 2024 con una calificación regular en economía, que no logró despegar debido a la inseguridad, cortes eléctricos y disminución de inversión privada, según analistas.

Las proyecciones económicas del Banco Central del Ecuador señalan que el 2024 terminará con un crecimiento económico cercano al 1%. Y según el Fondo Monetario Internacional (FMI), en 2025 la situación no será mejor, ya que se alcanzará un crecimiento de apenas un 1,6%.

Además, el empleo informal está cercano al 60% y la tasa de pobreza llega al 26%, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

La incertidumbre electoral y cambios frecuentes en autoridades agravan la situación y afecta la economía el país, señaló David Castellanos, catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar.

Ecuador 2025, política y economía

En el panorama electoral se ve venir una segunda vuelta entre los binomios de Acción Democrática Nacional y la Revolución Ciudadana; es decir, Daniel Noboa versus Luisa González, indica Max Donoso-Muller, consultor político. Los comicios se desarrollarán el 9 de febrero de 2025.

No obstante, Max Donoso-Muller, consultor político, alerta sobre no perder de vista a los posibles ‘outsider‘ que no están en el radar electoral. Claro que resta ver cómo se desarrolla la campaña, que empezará este 5 de enero de 2025, dijo.

Los candidatos para las instancias definidas para las elecciones 2025 suman 4 455. Esta cifra incluye binomios presidenciales, aspirantes a la Asamblea, en las diferentes denominaciones, y parlamentarios andinos.

La institucionalidad en riesgo

En ese sentido, Ruth Hidalgo, titular de la Corporación Participación Ciudadana, también hace notar que las elecciones pueden tambalear la institucionalidad, como en el resultado del conflicto entre Daniel Noboa y la vicepresidenta, Verónica Abad.

Sin olvidar que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) también espera certezas, tras la censura del exconsejero Juan Esteban Guarderas por parte de la Asamblea Nacional., dice Hidalgo.

Eso debido a que el sucesor debería ser Franco Loor, uno de los “alfiles más fuertes” de la denominada Liga Azul, cercana al correísmo, comenta la analista. Aunque, él también tiene un proceso en curso que podría implicar su destitución.

Entre las tareas más fuertes del Cpccs para 2025 está la designación de la nueva cabeza de la Fiscalía General del Estado.

Por otro lado, Hidalgo apunta a la intención de cambiar la Constitución de la República, a través de una nueva asamblea constituyente. “Todos estamos de acuerdo con que debe cambiarse”. No obstante, no sería el momento político adecuado.

Para ella, Ecuador empieza bajo el estandarte de la “incertidumbre”, con problemas atravesados por la inseguridad.

La inestabilidad y la repercusión

Esa inestabilidad también puede ahuyentar la inversión en el país y el acceso a financiamiento.

Hasta que se posesionen las nuevas autoridades y tener claridad sobre el próximo gobierno y sus políticas económicas, la inversión privada, necesaria para la generación de empleo, podría mantenerse baja en el primer semestre del 2025, señaló Castellanos.

Según las cifras disponibles, el 2024 no fue un buen año para la inversión extranjera directa (IED) en Ecuador. Hasta el segundo trimestre, el país captó apenas 120 millones de dólares de IED. La cifra representa una disminución del 12,2%, en comparación con el mismo período del 2023.

Asimismo, el riesgo país, otro indicador de la economía del Ecuador, se colocó sobre los 1000 puntos durante este año. Este 29 de diciembre de 2024 se colocó en 1 208. Mientras más bajo sea el este indicador, Ecuador tiene más opciones de obtener financiamiento en bonos con inversionistas extranjeros.

Factores que repercuten

Los especialistas señalan que el Ecuador necesita reformas estructurales urgentes, para que haya eficiencia en el gasto público, se reduzca el déficit fiscal, haya generación de empleo, etc.

Max Donoso-Muller apela a ajustes que no necesariamente impliquen aumento de impuestos, sino, por ejemplo, mejorar la eficiencia del Estado.

Del mismo modo, Ecuador depende del precio del petróleo, así como el ámbito geopolítico, como la posesión de Donald Trump y las políticas que pueda emitir respecto de países como Ecuador.

Crisis energética

La crisis energética no puede quedar fuera. Los cortes de luz le representaron al Ecuador más de 1 700 millones de dólares este 2024. Los analistas coinciden que la matriz energética requiere reformas, inversión y decisiones técnicas para que el país no vuelva a tener una crisis como la registrada este año.

El empleo es un tema crucial

Oswaldo Landázuri, analista económico, alude a la realidad laboral y la importancia de generar empleo. Según el Instituto de Estadísticas y Censos, las últimas cifras de empleo de 2024 detallaron que 2 905 637 personas tenían un trabajo adecuado para noviembre de 2024.

En el mismo mes de 2023 se contabilizaron 3 037 803. Esa reducción de más de 130 000 empleos adecuados se distribuyó entre el subempleo, empleo no remunerado, desempleo y otro empleo no pleno.

Además, será importante promover el empleo joven con incentivos tributarios y subsidios cruzados. Los jóvenes son los que más carecen de empleo en Ecuador.

Landázuri agrega que se debe retomar la inversión pública y generar un ambiente atractivo para la inversión privada.

Además, se debe pensar en eliminar impuestos distorsionadores como el de salida de divisas (ISD) o a consumos especiales (ICE) de algunos productos.

Responsabilidad de los ciudadados

La campaña electoral se inicia el 5 de enero, una de las responsabilidades de los ciudadanos es informarse y conocer los planes económicos de cada uno de los candidatos a corto, mediano y largo plazo, para poder tomar la mejor decisión, coinciden los analistas. Los planes de trabajo de los aspirantes a la Presidencia están en la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE).