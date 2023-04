Domingo de Ramos congrega a feligreses en el centro de Quito

En la misa campal participaron más de mil personas, luego se realizó otra ceremonia al interior de la iglesia de San Francisco. Foto: Julio Estrella / El Comercio

Patricia Armijo B. Redactora (I)

Este 2 de abril se celebra el Domingo de Ramos con seis procesiones en Quito. Los fieles se reunieron en el Centro Histórico, norte, sur y valles.

Desde las 09:00 llegaron multitudes en la Basílica del Voto Nacional para caminar por las calles Venezuela, Manabí, García Moreno, Bolívar y terminar en la Plaza de San Francisco.

La procesión estaba prevista iniciar a las 10:30. Sin embargo, no arrancó hasta las 11:00 con un grupo de la Policía Nacional que abrió el paso.

Los creyentes caminaron con pausas largas rezando el rosario. Para Magdalena Lincango, de 48 años, es una tradición que no hay que perder.

Este año no hubo restricciones por la pandemia. A diferencia de los años anteriores cuando los eventos fueron trasladados a la virtualidad.

Luego de la misa campal se programaron actividades con resguardo de las autoridades en las calles. Foto: Julio Estrella / El Comercio

De acuerdo con Etzon Romo, director de Desarrollo de Quito Turismo, este es el primer evento de la Semana Mayor. Aunque no es el más grande, pues esperan para la procesión de Jesús del Gran Poder la llegada de más de 200 000 personas.

Además, recalcó que los eventos de estas fechas buscan posicionar a Quito como un destino turístico religioso. Y en el Centro Histórico sí se pudo evidenciar la presencia de turistas extranjeros.

Como Anne Houdson que trataba de grabar cada detalle de la procesión. Su español no era muy fluido, pero pudo expresar su admiración por el evento.

También compró un ramo elaborado con totoras y sigse para llevar de recuerdo. No había estado nunca en un acto similar. Cuando supo de la procesión, en la que participarán unos 2 000 cucuruchos alentó a sus acompañantes a participar.

La joven de 24 años se reconoce poco ligada a la religión. En su natal Ohio no se practican este tipo de ritos. Aun así, estuvo muy animada y trató de corear los cánticos.

Para otros fieles se trata de un momento para pedir un favor a Dios. Hilda Cevallos acudió con su hijo en silla de ruedas. No realizó todo el recorrido, pero estuvo en la misa campal.

Su pedido es por la salud del joven que padece una grave enfermedad que lo tiene inmovilizado. Y al mismo tiempo aseguró que rezará de rodillas por la situación del país.

Un discurso que coincide con Rafael Camino, director de la Fundación Jacchigua, que participó con personajes representativos. "Hace 38 años participamos y lo haremos más aun en estos momentos que el país necesita una intervención divina", dijo mientras regalaba ramos a los asistentes.

Cerca de mil personas se congregaron para esta primera celebración de la Semana Santa. Romo aseguró que las instituciones articularon para garantizar la seguridad de los feligreses.

En celebraciones como la del Domingo de Ramos, Quito Turismo calcula que participarán entre 10 000 y 15 000 personas. Foto: Julio Estrella / El Comercio

En total 2 374 efectivos trabajaron en el Centro Histórico. Incluyendo personal de seguridad y atención prehospitalaria.

La agenda para Semana Santa

Martes, 04 de abril

La Procesión de las Andas en Puéllaro recuerda la Pasión de Cristo. En el recorrido participan 12 andas con pasajes bíblicos. El recorrido parte a las 19:00 en parque central.

Miércoles, 05 de abril

La ceremonia de Arrastre de Caudas se iniciará desde las 16:00 en la iglesia de la Catedral. Se trata de una tradición quiteña con más de 500 años. En esta ceremonia se cubría el cuerpo del general con un manto negro, y luego este manto se deslizaba por sobre todos los soldados, vestidos también de luto.

Jueves, 06 de abril

El Recorrido por las siete iglesias comenzará a las 18:00 en la iglesia de La Concepción. Luego avanza por las iglesias de Santa Clara, Carmen Alto, San Francisco, La Compañía, La Catedral y finalizar en la Iglesia de San Agustín.

En el museo del Carmen Alto se presentará la exposición temporal Tentaciones: Una radiografía. A partir de las 11:00 el público podrá acceder al evento que busca "sumergirse en los conceptos construidos alrededor de la tentación".

La Procesión de la Luz arranca su recorrido desde la Basílica del Voto Nacional, encabezado por el Ballet Folclórico Jacchigua. Serán acompañados por almas santas, verónicas, cucuruchos, matracas, entre otros personajes que dirigen el camino al Santo Sepulcro. Se avanzará por las calles García Moreno, Morales (La Ronda), Guayaquil y como punto de llegada está la Plaza de Santo Domingo.

Viernes, 07 de abril

Procesión Jesús del Gran Poder - Centro Histórico, el evento religioso inicia en la iglesia de San Francisco, a las 12:00, en recuerdo de la hora en la que Poncio Pilatos condenó a muerte a Jesús.

Este recorrido inicia y termina en San Francisco y que recorre las calles Cuenca, Rocafuerte, Venezuela y hacia el norte, Manabí, Vargas, José Riofrío. También va por la Venezuela, Manabí, García Moreno, Rocafuerte Cuenca y finaliza en el Atrio de San Francisco.

Sábado, 08 de abril

Bendición del Fuego, a las 18:00, hay una misa sombría porque Jesús resucitó. En la plaza central se prenderá una chamiza que representa el infierno y se escucharán las palabras “gloria, gloria, gloria”, que representan el triunfo del bien sobre el mal.

Domingo, 09 de abril

Misa Pontifical de la Resurrección de Cristo, en este día también conocido como “Pascua Florida” se restablecen las ceremonias religiosas regulares. La Semana Santa ha terminado, pues Jesús resucitó. Este evento litúrgico se celebra la iglesia de Alangasí, desde las 18:00.

