Continúa la disputa por la Alcaldía de Salitre tras denuncia de supuesto fraude

La Alcaldía de Salitre, en Guayas, continúa en disputa. Un supuesto fraude electoral se investiga en la Fiscalía de la provincia. Este lunes 29 de abril del 2019 fueron convocados varios funcionarios del ente Electoral para que rindan su versión libre y voluntaria.

Para la diligencia estuvo convocado el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Pita, sin embargo se excusó. Sí asistieron Julio Candell y Lucio Alarcón, presidente y vicepresidente de la Junta Electoral del Guayas, respectivamente.



La disputa se remonta al pasado 24 de marzo. Ese día, con los primeros resultados de los escrutinios, el virtual ganador era Alfaro Mieles de Unidad Popular (UP), pero días posteriores, tras revisar varias actas inconsistentes, los números favorecieron a Milton Moreno (PSP). Ello originó que UP denunciara un fraude.



De acuerdo con la denuncia, se revisaron en primera instancia 15 actas declaradas como inconsistentes, lo que ratificó el triunfo de Mieles. No obstante, luego la Junta Provincial decidió dar paso a la revisión de 10 de actas más “sin presentar ninguna motivación de la referida resolución tomada por el pleno de la Junta Electoral”.



Ello concretó un eventual triunfo de Moreno. Luego, esa decisión fue anulada por el CNE, con lo cual el resultado volvió a favorecer a Mieles.



El fiscal César Peña tomó la versión de Candell y Alarcón. Dijo que ellos se acogieron al derecho constitucional al silencio y que aún no se declara a un ganador definitivo. “Están a la espera de un pronunciamiento oficial”, que sería del Tribunal Contencioso Electoral, para emitir un informe a la autoridad fiscal.



Peña afirmó que ya se han efectuado varias diligencias, entre ellas el pedido de videos, informes a la Junta Electoral, la toma de versiones libres y voluntarias.



En el caso, de Pita indicó que se le asignó una nueva fecha para que acuda a la Fiscalía. Ésta será el próximo 6 de mayo, a las 12:00.



Candell, de su parte, indicó que no se referiría sobre la investigación que sigue la Fiscalía, pero acotó que en primera instancia se debió agotar todos los recursos electorales antes de llegar a la justicia.