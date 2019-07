'Mi despido y el de otros trabajadores fue sorpresivo', dice ex trabajador de Salud

LEA TAMBIÉN

El 11 de julio del 2019, Edgar, quien prefirió mantener su nombre en reserva, recibió su carta de despido. Él fue removido de su puesto en el Ministerio de Salud. Con él salieron ocho personas más de su área, asegura el hombre, quien ya busca opciones laborales.

El departamento en el que colaboraba estaba conformado por 21 personas. La mitad aproximadamente ha salido en estas épocas, asegura el ex colaborador. “No nos indicaron los motivos de nuestra salida. Nuestro despido fue sorpresivo”.



Edgar no tenía nombramiento definitivo; era provisional. Pero en enero empezó con los trámites para obtenerlo, es decir, presentó papeles en esta entidad en la que laboró seis años y medio. “Nunca los tomaron en cuenta”, dice.



¿Cuál será su opción frente a este despido? Edgar asegura que tiene en mente varias alternativas, ya que tiene dos hijas: una de primero de bachillerato y otra de segundo de básica. Además, su esposa labora pero no gana lo suficiente para solventar los gastos del hogar. Ante ello, el hombre empezó una búsqueda de oportunidades de trabajo en el sector privado. “En entidades públicas, la situación está muy mal; de Salud salimos muchas personas”.



Protestas por posibles despidos en el sistema de salud pública se registraron el lunes 29 de julio del 2019. Un grupo de trabajadores se concentró en el parque El Arbolito, en el centro norte de Quito, para mostrar su malestar frente a la vigencia del Acuerdo Ministerial 195, relacionado a la evaluación del personal en los procesos de reestructuración de las instituciones del Estado.



En este documento se habla que “la institución receptora analizará y emitirá un informe técnico que evidencia el personal que, en base a las competencias, atribuciones, responsabilidad, funciones, productos y/o servicios se encuentren duplicados, homologados y/o idénticos entre la institución de origen y la institución receptora, el mismo que sustentará la desvinculación del personal de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 del presente Acuerdo”.



Y quienes tengan un “Nivel de Cumplimiento Alto” serán traspasados a otras entidades bajo los siguientes parámetros: la planificación de talento humano será la base que determine el número de puestos para cada nueva competencia; ocupar el número de puestos con los servidores públicos en orden descendente.



Este Diario solicitó este miércoles 31 de julio del 2019 información sobre la salida o desvinculación de trabajadores en el sector Salud. Aún se espera la respuesta oficial del Ministerio de Salud.