Una denuncia por el concierto masivo realizado en Peguche, Otavalo, se presentó en la Fiscalía de Imbabura

Funcionarios de la Gobernación de Imbabura presentaron este 22 de febrero de 2021 una denuncia en la Fiscalía, para que se sancione a quienes organizaron el concierto en la comunidad de Peguche, en el cantón Otavalo, el pasado sábado, pese a las restricciones por la pandemia del covid-19.

Según la gobernadora de Imbabura, María Gabriela Jaramillo, sentarán un precedente para que personas irresponsables no realicen nuevamente este tipo de espectáculos públicos, que no están autorizados. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional dispuso que ninguna Intendencia General de Policía del Ecuador otorgue permisos para este tipo de eventos masivos.



Según Jaramillo, solicitaron a la Fiscalía la apertura de una investigación previa por el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, establecido en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal.



Entre los documentos remitidos a la Fiscalía consta el parte policial, fotografías del concierto -en el que participaron 3 000 personas- y hasta la notificación previa que realizó la Comisaría Nacional de Otavalo solicitando que no se realice este espectáculo musical.



José Luis Salas, jefe de la Policía Nacional en Otavalo, aseguró que la noche del concierto varias personas se opusieron al ingreso de los uniformados al Centro Cultural Peguche. Les dijeron que se retiren del lugar. Incluso, les amenazaron que si no hacían les iban a retener y aplicar la justicia indígena.



“En vista de la dificultad de realizar el control y para salvaguardar la integridad de las personas y los medios logísticos, desde la Intendencia se dio la orden de retirarse del lugar”. Previamente, hicieron tomas de fotografía del programa.



El hecho generó un impasse entre la Gobernación de Imbabura y el Municipio de Otavalo. Jaramillo indicó que previo a que se realice este concierto exhortaron al alcalde del cantón, Mario Conejo, para que en el ejercicio de sus competencias se pueda coordinar un control en el lugar.



Por su parte, la administración municipal en un comunicado difundido a través de sus redes sociales replicó que no han extendido permiso o autorización para ninguna clase de celebraciones.



De acuerdo a la Constitución, la Función Ejecutiva tiene la competencia para definir las políticas de protección interna y orden público. Agrega que las Intendencias Provinciales y Comisarias Nacionales son los responsables de controlar y suspender todo evento que no tenga los permisos legales respectivos.



El 27 de enero pasado, el COE cantonal ratificó la suspensión del Pawkar Raymi 2021, una celebración andina en honor al florecimiento de los campos, que se realiza a inicios de año. Por eso, los integrantes del Comité Pawkar Raymi Peguche 2021 decidieron suspender la festividad tradicional de este año.



Humberto Amaguaña, presidente del comité, se mostró preocupado e indignado por la indisciplina de las personas. "Como Pawkar Peguche no somos los organizadores -del concierto-. Pero, este no es el primer espectáculo público masivo que se realiza en Otavalo", aseguró.