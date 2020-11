La curva de contagios se mantiene ascendente en Ecuador

Hasta ayer 13 de noviembre del 2020 el 30,3% de las muestras tomadas para diagnosticar el coronavirus en Ecuador dieron positivo. Este porcentaje representa 178 674 contagiados.

Con esos resultados, la curva de contagios se mantiene ascendente y en los próximos días se verá el impacto del feriado de Difuntos e Independencia de Cuenca, en donde se dio una mayor movilidad.



Las cifras oficiales del Ministerio de Salud Pública (MSP) también muestran que los casos sospechosos han descendido al 8,6%, que equivale a 50 604.



Hasta hace unas semanas, el represamiento de muestras tomadas superaba el 15%, por lo que, al parecer, los ciudadanos están esperando menos tiempo por sus resultados de diagnóstico y se está actualizando los datos con mayor celeridad en el sistema.



Por otro lado, Pichincha sigue siendo la provincia con más casos identificados (35,6%), principalmente, por un mayor testeo en la población de Quito, lo cual no ocurre en Guayaquil u otras ciudades del país donde el número de muestras es menor.



Después de Quito y Guayaquil, los ocho cantones con más casos confirmados son: Cuenca, Loja, Santo Domingo, Ambato, Portoviejo, Machala, Ibarra y Rumiñahui.

​



En la mayoría de estas localidades, todavía persisten los problemas de incivilidades, como aglomeraciones, reuniones y fiestas clandestinas, pero también se registra una intensa movilidad debido a las actividades comerciales y productivas.



El número de fallecidos confirmados y probables con la enfermedad está cerca de alcanzar los 13 000. Sin embargo, en provincias como Guayas, el mes de octubre cerró con mortalidad inusual con relación al mismo mes del 2019, de acuerdo con las cifras notificadas por el Registro Civil.



En las unidades de salud de la capital, la ciudad con más contagios del país, aún hay camas disponibles. Pero las medidas para minimizar el contagio de covid-19 deben mantenerse, dijo el viceministro Xavier Solórzano. Esto es: uso de mascarilla, distancia social e higiene de manos.



Según el reporte del jueves, último entregado por la Cartera de Salud, había 218 camas en las áreas de hospitalización, libres para recibir a más pacientes contagiados con el SARS-CoV-2. Otras 463 ya estaban ocupadas en los hospitales Eugenio Espejo, Enrique Garcés, Pablo Arturo Suárez, Baca Ortiz, de Calderón y Obstétrico Nueva Aurora, así como en los del IESS, Quito Sur, Andrade Marín y San Francisco; de las Fuerzas Armadas y de la Policía y del Centro de Atención Temporal Bicentenario.

En las áreas de terapia intensiva de estas casas de salud de Quito aún quedaban 37 camas, 11 de ellas en el Enrique Garcés, 10 en el Pediátrico Baca Ortiz, seis en el Eugenio Espejo, cinco en el Pablo Arturo Suárez; 203 estaban ocupadas.



En el Andrade Marín, las 49 UCI se mantienen llenas.

Médicos como Byron Núñez, infectólogo y catedrático de la Universidad Central, insiste en la importancia de las tres C: no al contacto cercano, los sitios cerrados, y lugares concurridos. Una de las sugerencias es mantener el distanciamiento social, que implica no organizar ni participar de reuniones familiares o de amigos; no permanecer en lugares cerrados, además ventilar siempre las habitaciones y no acudir a espacios en donde se ubican muchas personas.



La recomendación es organizar caminatas o excursiones a parques y montañas, cumpliendo medidas de bioseguridad; no dejar de usar mascarilla así se visite a familiares pues el parentesco no inmuniza contra el covid-19.