El amor y la guerra en estos documentales

'The Beatles: Get Back' es un disparo al corazón de los melómanos

Redacción EL COMERCIO (I)

Se debe tener valor para ver estos documentales en el contexto del ataque ruso a Ucrania, encabezado por Vladimir Putin, ‘Cómo se convirtieron en tiranos’. La serie documental explica “la reglas” que siguen los líderes absolutistas para imponer su poder.

En los seis capítulos se habla, como si de un manual se tratara, desde cómo conquistar el poder, cómo acabar con los rivales, gobernar mediante el miedo, controlar la verdad, crear una sociedad nueva hasta querer gobernar para siempre. ¿Les suena conocido?

Pero si hay guerra, hay amor. ‘The Beatles: Get Back’ es un disparo al corazón de los melómanos. El documental desnuda ensayos, diálogos, anécdotas de la realización del álbum ‘Let it be’. En esa misma onda de sensibilidades, se puede encontrar el serial ‘Por dentro de Pixar’, sobre cómo se cocina la magia de la animación.

Y ya para ablandar más el corazón, está una aventura por el espacio con ‘Entre las estrellas’ y ‘Bilardo, el doctor del fútbol’.