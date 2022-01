El mundo recuerda el legado de The Beatles

Paola Gavilanes

¿Cuál es la fecha más apropiada para conmemorar a la mayor banda de pop rock de la historia?

Unos dicen que el 6 de julio de 1957. Ese día se conocieron John Lennon y Paul McCartney, los fundadores de la banda.

Esta fecha es defendida a capa y espada como el Día de The Beatles, sobre todo por los seguidores británicos.

Otros fans insisten en que es el 10 de julio de 1964. Esa fecha corresponde al día en el que la banda regresó a Liverpool triunfante de su gira estadounidense, justo para rodar la premiere de su película ‘A Hard Day’s Night’.

Un tercer grupo, en cambio, dice que hoy 16 de enero es el Día Internacional de The Beatles. ¿La razón? Ese día de 1957 The Cavern Club abría sus puertas en la ciudad inglesa de Liverpool.

Se trata de un pequeño local de techos abovedados que pasaría a la historia de la música porque cuatro jóvenes con ganas de comerse el mundo debutarían allí.

Ellos obviamente son John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr

.Este famoso pub está situado en el número 10 de la Calle Mathew Street. Hasta antes de la pandemia, con la estatua de John Lennon en la puerta de ingreso (desde 1997), daba la bienvenida a miles de personas. Ahora, las visitas se han visto reducidas para frenar al máximo los contagios covid-19.

Sea como fuere la ‘beatlemanía’ sigue presente 60 años después y los fans celebran este día por todo el mundo.

Grandes y chicos siguen coreando canciones emblemáticas como Let it be, Here comes the sun, Hey Jude, Twist and shout, Love me do, Lucy in the sky with diamonds, Yesterday, entre otras.