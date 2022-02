Sean Penn graba documental en Ucrania durante invasión

El actor estadounidense Sean Penn se encuentra estos días en Ucrania para rodar un documental sobre la invasión que sufre el país desde este jueves 24 de febrero por parte de las tropas rusas.

Según informó en su página de Facebook la oficina de la Presidencia ucraniana, “el director vino a Kiev específicamente para registrar todos los eventos que tienen lugar en Ucrania como realizador de documentales y para contarle al mundo la verdad sobre la invasión de Rusia a nuestro país”.

“Hoy, Sean Penn se encuentra entre los que apoyan a Ucrania en Ucrania. Nuestro país le agradece tal muestra de valentía y honestidad”, añade el comunicado oficial.

La Presidencia informa además de que el jueves 24, el ganador de dos premios oscar visitó la oficina del presidente, Volodimir Zelenski, y asistió a una rueda de prensa de Iryna Vereshchuk, viceprimera ministra y asesora de la Oficina del Jefe de Estado.

Already a brutal mistake of lives taken and hearts broken, and if he doesn’t relent, I believe Mr. Putin will have made a most horrible mistake for all of humankind. President Zelensky and the Ukrainian people have risen as historic symbols of courage and principle. (1/2)