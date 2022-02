Más ecuatorianos tratan de cruzar la frontera ucraniana

Karina Sotalín, Andrea Medina y Juan Carlos Holguín (I)

Hasta las 14:30 de este domingo 27 de febrero de 2022, la Cancillería confirmó que 201 ecuatorianos ya lograron salir de Ucrania y llegaron a Polonia.

Desde el sábado pasado, muchos de los compatriotas trataron de contactarse a través de WhatsApp para formar grupos con el fin de cruzar así la frontera.

Sin embargo, aún nos muchos los compatriotas que siguen en diferentes localidades como Rava – Ruska y Shehyri en plena frontera con Polonia. Desde ese país, la Cancillería dispuso de un vuelo humanitario que espera despegar hasta el martes 1 de marzo del 2022 cuando se llene la capacidad de 350 pasajeros.

Muchos estudiantes aún no llegan ni a Kiev, la capital ucraniana, desde donde ya salieron algunos en trenes, buses y taxis desde el viernes pasado. Es el caso de Diego Moncayo, que se encuentra en la frontera de Ucrania con Rusia.

Ecuatorianos hacen una parada cerca de Polonia para luego cruzar. Foto: cortesía

Él tiene 20 años y está en Ucrania desde diciembre de 2019 para estudiar Filología (estudio de textos escritos), en Kiev. El 24 de febrero pasado recibió una llamada de un amigo tras el primer ataque de Rusia. Sus amistades le sugirieron salir de la capital. Incrédulo y desconfiado decidió dejar la ciudad junto a tres amigos, los tres de nacionalidad ucraniana. Una de ellas le prometió acogerlo en su casa, pero eso no ocurrió.

No quiso dejar sus cosas y lo empacó casi todo en una maleta pesada. Moncayo pagó por el boleto de tren de sus amigos, pero no llegaron al destino que les había indicado el operador del tren, este no avanzó más.

Era el único extranjero viajando con un grupo de 250 personas ucranianas. “Llegamos a una ciudad que estaba a oscuras, no había electricidad para nada”, relata.

Pasaron la noche en un coliseo de una escuela cercana. Al siguiente día vivió una de los momentos que no se borrará de su mente. “Llegaron tres como camiones muy grandes, de color verde oscuro y se pararon al frente de la escuela. Me quedé esperando la reacción de las personas. Hasta que empezaron a correr”, dijo.

Ahí supo que llevar su maleta fue una “irresponsabilidad”, su amigo le ayudaba a cargar para correr. Entre sustos, ingresos y salidas de bunkers, jalones y empujones, pudo subir con sus amigos a un bus humanitario que entre varias paradas lo trasladó hasta la localidad de Nezhin. En varias ocasiones ya se daba por muerto.

Así llegó hasta Shostka, en la provincia de Sumy, fronteriza con Rusia. Ahí, fue acogido por una familia ucraniana desconocida. Él corre con los gastos, el primer día tuvo que gastar USD 40 en comida para el hogar. Dispone de USD 500 de ahorros aún, pero le preocupa no saber qué tiempo pueda permanecer allí.

Familiares piden ayuda por otros compatriotas

En la localidad de Sumy hay siete ecuatorianos que tampoco han podido salir. Uno de los chicos ya se graduó de su Maestría, tenía boleto para salir de Ucrania hace dos semanas, pero le cambiaron tres veces el boleto y no pudo salir. Los demás son de Santo Domingo, Ambato y Cuenca.

Sus familiares en Ecuador contaron que no manejan bien el idioma, por lo que están preocupados porque no les pueden enviar dinero ni se han podido comunicar. Lo último que supieron es que estaban ingresando a un búnker.

“No hay manera de que los chicos salgan, no pueden salir a hacer compras de comida, a buscar algo de comida, no lo pueden hacer porque afuera del búnker no hay seguridad (…) La única ayuda que hemos recibido fue hace tres días aproximadamente. Yo me comuniqué con una persona que se está encargando de ayudar a informar al Canciller y me pedía los números de cédula de los jóvenes, datos importantes de todos los estudiantes que están ahí. Y que nos iban a ayudar a encontrar una salida por Rusia, que está más cerca. Eso fue hace tres días. Estoy escribiendo a las personas, pero no tengo respuesta”, contó Michelle Alarcón Castillo, prima de cuatro de ellos.

Los chicos que siguen en el lado este de Ucrania, en un búnker.

Se trata de Esteban Santiago Camacho Camino, Jimmu Alexander Melo, Andy Paúl Melo, Alexander Geovanny Jaya Cuesta, Jessica Marlene Chamba Cashabamba y Agustín Salinas Suconota.

Alarcón insistió en que no ha tenido más respuesta de las autoridades y sólo le han comentado que van a encontrar la manera de conversar con el Embajador en Rusia para que los ayude. “Como son solo siete, sentimos que no somos un grupo grande y por eso no estamos recibiendo ayuda, no atienden llamadas”.

Un ecuatoriano en Rusia

Fredy Rivera, de 18 años. Llegó a Rusia para estudiar. Es postulante a la carrera de Física, en la ciudad de Rostov del Don, fronteriza con Ucrania y cercana al Mar de Azov.

“Aquí es un ambiente tranquilo, no hay ningún tipo de ataque, ni movilización. A simple vista no se puede visibilizar ningún tipo de aviones”, cuenta Fredy. Ahí, la vida es “como si no hubiese guerra”, precisó.

Cuenta que Rostov del Don es una ciudad relativamente pequeña, de pocos habitantes. “No existen grupos con ideologías contrarias a las ucranianas o muy arraigadas para defender Rusia”, refiere.

Dice que allí las personas tienen un criterio objetivo frente al conflicto entre Ucrania y Rusia.

Reconoce que es en Ucrania es la más afectada por los ataques y lamenta por la situación de sus compatriotas.

“Están viviendo un riesgo que, tal vez, yo no tengo. Al fin y al cabo, no se sabe qué lugar puede ser atacado. Es una situación muchísima más delicada, la situación de ecuatorianos en Ucrania”, explicó.