Elon Musk activa servicio de Internet satelital para Ucrania

El multimillonario Elon Musk activó su servicio de Internet satelital en Ucrania este sábado 26 de febrero de 2022.

Así lo informó en sus redes sociales. “El servicio Starlink está activo ahora en Ucrania. Más terminales en camino”, comentó el director de Tesla en su cuenta de Twitter.

El mensaje ha alcanzado hasta el momento más de 760 mil ‘Me gusta’.

Todo empezó cuando este sábado 26, Fedorov Mykhailo, viceprimer ministro de Ucrania, hizo la petición al respecto con motivo de la ofensiva militar por parte del gobierno ruso. Y se dirigió a Musk, a través de la misma red social para solicitarle el servicio.

“@elonmusk, mientras intentas colonizar Marte, ¡Rusia intenta ocupar Ucrania! Mientras sus cohetes aterrizan con éxito desde el espacio, ¡los cohetes rusos atacan a la población civil ucraniana! Le pedimos que proporcione a Ucrania estaciones Starlink y que se dirija a los rusos cuerdos para que se pongan de pie”, escribió Mykhailo en una publicación, a la que momentos después respondió el magnate de Space X.

@elonmusk, while you try to colonize Mars — Russia try to occupy Ukraine! While your rockets successfully land from space — Russian rockets attack Ukrainian civil people! We ask you to provide Ukraine with Starlink stations and to address sane Russians to stand.