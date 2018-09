Cristina Kirchner niega todo vínculo con el lavado de dinero

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Horas después de recibir un nuevo procesamiento judicial como supuesta jefa de una asociación ilícita en una causa por corrupción, la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) negó todo vínculo con una supuesta maniobra de lavado de dinero en otra investigación judicial.

"Podrán seguir vigilando mis movimientos y los de mi familia, escuchar de manera clandestina mis conversaciones telefónicas o excavar toda la Patagonia argentina o donde mejor se les ocurra, que nunca van a encontrar nada con lo que involucrarme, porque jamás me apoderé de dinero ilícito alguno", afirmó la ex mandataria.



Fernández de Kirchner presentó un escrito ante el juez Sebastián Casanello en la causa conocida como "la ruta del dinero K", por la que está detenido el empresario Lázaro Báez, de estrechos vínculos con el poder durante los gobiernos kirchneristas y que obtuvo multimillonarios contratos de obras públicas.



La ex presidenta y actual senadora de la opositora Unidad Ciudadana peronista consideró "una grave irregularidad" haber sido citada a declarar a instancias de la Cámara Federal, que consideró que pudo haber sido coautora de los delitos de lavado de dinero que se le imputan a Báez.



Según señaló en el escrito, el juez es el único habilitado por la ley procesal para citar a una declaración indagatoria. La nueva presentación de la ex presidenta ante la Justicia tuvo lugar un día después de haber sido acusada formalmente como supuesta líder de una asociación ilícita que entre 2003 y 2015 recaudó sobornos de empresas a cambio de beneficiarlos con contratos para obras públicas, en el marco de la causa conocida como "los cuadernos de la corrupción".