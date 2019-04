Kirchner lanza su libro y crece expectativa sobre su candidatura presidencial en Argentina

LEA TAMBIÉN

'Sinceramente', el libro de Cristina Kirchner, irrumpió este jueves en las librerías argentinas para alimentar aún más la expectativa por saber si buscará de nuevo la presidencia en las elecciones del 27 de octubre.

La obra, que se encamina a batir récords de ventas, resultó una sorpresa y un golpe de efecto en la escena política, expectante por saber los planes de Kirchner que aventaja en intención de voto al liberal Mauricio Macri, lanzado a la reelección.



Incluso en un escenario de segunda vuelta, la exmandataria del peronismo de izquierda (2007-2015) está por delante de Macri, cuyo caudal político desde que asumió en diciembre de 2015 se ha desgastado en medio de la crisis económica.



“Hoy que el país está en completo retroceso político, económico, social y cultural espero que al leer estas páginas podamos pensar y discutir sin odio, sin mentiras y sin agravios”, sostiene Kirchner en el libro. La contratapa la muestra sonriente con la mirada hacia la izquierda.



La exmandataria de 66 años, que enfrentará su primer juicio el 21 de mayo por supuesto desvío de fondos, está en Cuba acompañando a su hija Florencia, bajo tratamiento médico por una obstrucción linfática. Ambas son investigadas por la justicia al igual que el otro hijo de Kirchner, Máximo, diputado nacional.

“Hicieron y siguen haciendo todo lo posible por destruirme. Creyeron que terminarían abatiéndome. Es claro que no me conocen”, dice en el libro.



Kirchner, actual senadora, es indagada en una decena de casos de corrupción y aunque hay pedidos de prisión preventiva en su contra, los fueros parlamentarios la protegen de esa posibilidad.



Seductora



Kirchner presentará su libro el 9 de mayo en la Feria del Libro de Buenos Aires, ocasión en la que se espera conocer mayores indicios sobre su futuro político en medio de una oposición desperdigada en varios precandidatos.



“La presentación del libro de Cristina Kirchner es un paso en su campaña electoral, pensado, meditado”, dijo el politólogo Rosendo Fraga.



El momento elegido, a seis meses de las elecciones, no es casual. Tampoco lo es el tono de algunos pasajes con los que “busca seducir al electorado”, consideró Fraga.



“En las dos campañas presidenciales en las que participó en 2007 y 2011, se mostró moderada y conciliadora, algo que cambió una vez en el poder. En campaña busca ser amada y no temida. En el gobierno puede suceder a la inversa”, señaló.

Es incierto si la decisión de Kirchner seguirá en suspenso hasta el 22 de junio, fecha límite para conocer las candidaturas presidenciales.



'Sinceramente', de unas 600 páginas y puesto a la venta a 590 pesos (unos 12,50 dólares) por la editorial Sudamericana, empezó a agotar su primera tirada de 20 000 ejemplares mediante pedidos por anticipación, aún antes de salir a la venta.



“El libro se puso a la venta a las 9 de la mañana y tuvo un movimiento muy importante” , dijo Gustavo Ferrer, en cuya librería del centro de Buenos Aires las compras fueron de varios ejemplares por persona.



En ese mismo local, Sandra Zapatero, una clienta, se muestra entusiasta. “Es importante un libro de Cristina, porque lo tomo como un acto de campaña. Me da esperanza de que pueda ser la candidata que todos necesitamos porque este gobierno ya se tiene que ir”, expresó.



“Macri, el caos”



“Macri es el caos, por eso creo firmemente que hay que volver a ordenar la Argentina”, dice Kirchner en otro de sus pasajes.



El libro sale a la luz en el peor momento político de Macri en medio de una nueva corrida cambiaría y bajo medidas de emergencia por seis meses para frenar la inflación en una economía endeudada y en recesión.



“Kirchner ha elegido romper el silencio, un silencio con el que no le ha ido nada mal en las encuestas”, explicó el sociólogo Ricardo Rouvier.



Según su última medición realizada la primera semana de abril Kirchner creció en 8 puntos en su intención de voto y se sitúa en 33% frente al 24% de Macri, aunque con muchos indecisos.



“Creo que el libro reafirma la suposición que todos tenemos: que ella va a ser finalmente candidata a la presidencia, si no lo fuera, me sorprendería mucho”, acotó Rouvier.