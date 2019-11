Creo propone que el Pleno de la Asamblea vote artículo por artículo la ley de Crecimiento Económico

LEA TAMBIÉN

La tensión en la Asamblea Nacional entorno al proyecto de Ley de Crecimiento Económico continúa. La mañana de este 14 de noviembre de 2019 la bancada de Creo se pronunció en contra de la propuesta de retirar o archivar la ley y propone que el Pleno debata artículo por artículo, capítulo por capítulo.

El legislador Luis Pachala, junto a sus compañeros de partido, manifestó que el bloque "no aprobará" ninguna ley que incremente impuestos.



"Permitir el debate no significa que estemos de acuerdo o que apoyamos al Gobierno. Significa que única y exclusivamente que hay que saber rescatar lo positivo y rescatar los que genera oportunidades", comentó Pachala, quien es miembro de la Comisión de Régimen Económico, que tiene a su cargo la elaboración del informe para segundo debate del proyecto.



Patricio Donoso (Creo), vicepresidente de la Asamblea e integrante de la Comisión, agregó que el tema debe ser resuelto por el Pleno. "No tiene la Comisión de Régimen Económico la posibilidad de archivar un proyecto, puede sugerir, pero jamás archivar. Tiene que ser debatido".



A continuación de la rueda de prensa de Creo, los integrantes del Partido Social Cristiano (PSC) expresaron su respaldo a la opción de archivar el proyecto.



Para ello, el Vicente Taiano (PSC) explicó que el bloque votará a favor del informe para segundo debate, pero con reparos, para que se debata en el Pleno y ahí sugerir su archivo.



Por su parte, Daniel Mendoza (AP), presidente de la Comisión, expresó que se ha construido un informe que pueda recibir los votos necesarios. "Tenemos el compromiso de llegar a un texto de consenso", dijo y mencionó que ayer mantuvo reuniones con diferentes bancadas.