El Consejo de Participación transitorio posesiona a los cinco consejeros del CNE y al Superintendente de Bancos

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (Cpccs) posesionó este jueves, 2 de agosto del 2018, a los cinco consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE): Gustavo Vega, Diana Atamaint, José Cabrera, Camila Moreno y Alberto Molina. Y al superintendente de Bancos, Juan Carlos Novoa.

El presidente del organismo, Julio César Trujillo, tomó el juramento a los funcionarios; señaló que los vocales del CNE estarán encargados en el ente electoral mientras se desarrolla el concurso para designar a los consejeros principales. El tiempo máximo que estarán en funciones será 60 días.



Luis Hernández, uno de los integrantes del Cpccs que se abstuvo de votar, reconoció que designar a un CNE transitorio no cubría sus expectativas. Pero aclaró que no duda de la probidad de los vocales encargados. Agregó que estarán al frente del CNE en un momento “difícil para la Patria” y les auguró éxitos.



Julio César Trujillo, en cambio, felicitó a los vocales designados y destacó que pese a las discrepancias en el Consejo transitorio, se mantiene la armonía y el respeto recíproco. “No estamos entre enemigos, sino entre ecuatorianos comprometidos a cumplir con el mandato del pueblo”. Trujillo sostuvo que en las designaciones no se “mueven intereses secundarios ni políticos, sino los intereses de la ciudadanía”.



El titular del Consejo transitorio recordó que por las reglas del Estado de Derecho y las circunstancias electorales, el CNE no podía quedar sin autoridades. Reveló, además, que fue difícil convencer a los vocales designados para que acepten el encargo. “Hubo que rogarles, algunos no querían el encargo. Pero dejamos en claro que nosotros respondemos al país y no a los partidos políticos”.



En la posesión de Juan Carlos Novoa como superintendente de Bancos encargado, el funcionario agradeció la confianza del Cpccs y sostuvo que su labor se apegará a la Ley y a la Constitución, para controlar y supervisar el Sistema Financiero y de Seguridad Social. Novoa es funcionario de carrera de la Superintendencia de Bancos, donde ha estado vinculado desde hace 18 años.



El secretario del Cpccs transitorio, Darwin Seraquive, señaló que se notificará al presidente Lenín Moreno para que envíe una terna con los candidatos para asumir esa Superintendencia de forma definitiva.



Luego de la sesión, los cinco vocales encargados anunciaron que se reunirán en la sede Matriz del CNE, en el norte de Quito. En la cita, se definirá la fecha en la que se convocará a sesión del Pleno, para elegir presidente y vicepresidente del CNE.





Estos son los 5 consejeros del CNE encargados:

Gustavo Vega

Es médico y tiene un PhD en Historia de América Latina. También posee títulos de magíster en Historia, Antropología y Psiquiatría. Actualmente es el rector de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE). Fungió como embajador de Ecuador en México y también fue embajador especial en Brasilia para las negociaciones de paz con el Perú. Fue presidente del Consejo de Educación Superior (CES) y vocero oficial de América Latina para la II Conferencia Mundial de la Educación Superior en la Unesco.



Diana Atamaint

Es ingeniera comercial y cursa una Especialización en Gerencia para el Desarrollo en la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB). Fue Diputada por Morona Santiago en el 2007 y posteriormente fue reelecta como Asambleísta Nacional. También se desempeñó como Subsecretaria Regional del Ministerio de Agricultura. Además, ha ejercido la docencia en la UASB.



José Ricardo Cabrera

Es ingeniero informático, tiene una maestría en Gerencia de Sistemas. Es especialista en Participación Electoral y Código de la Democracia.En el sector privado se ha desempeñado como consultor y auditor. En lo público, trabajó en el Banco Central y en el desaparecido Tribunal Supremo Electoral como experto en tecnologías de la información.



Camila Moreno Subía

Es abogada y tiene una maestría en Derecho Tributario y en Leyes, Finanzas, Bancos y Corporaciones. Ha trabajado en temas de procuración en juicios contenciosos tributarios y como asesora legal en la Consulta Previa a la Décimo Primera Ronda Petrolera Sur-Oriente. Se ha desempeñado como coordinadora de asistentes legales y asesora de empresas en Derecho Societario y Migratorio y especialista en Derechos Humanos.





Alberto Molina

Fue coronel de Estado Mayor del Ejército. Durante su carrera militar se desempeñó como coordinador del Programa de Capacitación en Derechos Humanos en las Fuerzas Armadas. Fue vocero durante el conflicto del Cenepa y agregado militar en la Embajada del Ecuador en Chile. También se desempeñó como asesor del Ministro de Defensa. Fue miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción.