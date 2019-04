Corte Suprema de Canadá desestimó solicitud para ejecutar sentencia contra Chevron

LEA TAMBIÉN

La Corte Suprema de Canadá desestimó hoy, 4 de abril del 2019, una solicitud para revisar la decisión de la Corte de Apelaciones de Ontario que determinó que la sentencia ecuatoriana por USD 9 500 millones contra Chevron Corporation no puede ser ejecutada contra Chevron Canada Limited, una subsidiaria indirecta.

La decisión de la Corte de Apelaciones de Ontario desestimó todos los reclamos contra Chevron Canada Limited, al sostener que esta es una entidad separada de Chevron Corporation y que sus acciones y activos no pueden ser incautados por quienes procuran ejecutar una sentencia ecuatoriana cuestionada.



Tribunales estadounidenses, así como un tribunal internacional con sede en La Haya, han determinado que dicha sentencia ecuatoriana se obtuvo mediante fraude, soborno y corrupción.



“Nos complace que el tribunal más alto de Canadá haya puesto fin a los intentos de los abogados demandantes por ejecutar su fraudulenta sentencia ecuatoriana contra la subsidiaria indirecta de Chevron en Canadá”, dijo R. Hewitt Pate, vicepresidente y director legal de Chevron Corporation.



Por su parte, Pablo Fajardo, abogado de los afectados en el caso Chevron, mencionó que si bien la Corte Suprema de Canadá no se pronunció sobre el fondo de este litigio, esta decisión demuestra que el sistema de justicia nacional e internacional no está hecho para proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas o del ambiente cuando el agresor es una empresa transnacional.



Pese a esto, Fajardo mencionó que se buscarán otros sitios dónde solicitar que se ejecute esta sentencia, porque se trata de la defensa de la vida de personas afectadas por la contaminación de esta firma petrolera, que operó en Ecuador.



En 2011, los demandantes obtuvieron una sentencia por USD 9 500 millones dictada contra Chevron por un tribunal ecuatoriano, pero, en 2014, un tribunal federal de los Estados Unidos determinó que dicha sentencia fue producto de fraude.



Aparte de esta acción en Canadá, las comunidades que ganaron el juicio a Chevron han acudido a cortes extranjeras para cobrar esos recursos, pero sin éxito hasta ahora. El 4 de julio del 2018 una corte de apelaciones de Argentina rechazó el pedido para ejecutar el fallo en ese país. Los jueces argumentaron que Chevron Corporation no tiene domicilio legal o activos en Argentina.



En meses pasados, las cortes y tribunales de Brasil y Canadá también desestimaron los pedidos de los demandantes, de ejecutar en esos territorios la sentencia de la corte ecuatoriana.